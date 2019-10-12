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Пронзила жуткая боль: дочь Поляковой получила серьезную травму

STYLERПерсоны    12.10.2019 - 12:17
Пронзила жуткая боль: дочь Поляковой получила серьезную травму
Маша Полякова травмировала руку (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дочка Оли Поляковой угодила в больницу

Дочка Оли Поляковой Маша попала в больницу из-за серьезной травмы руки. Об этом стало известно из Instagram-stories Маши Поляковой. На снимке в соцсети девочка показала опухшую руку, но не сказала, что именно с ней случилось. Известно только, что малышке было очень больно и конечность травмирована.

"Я начала играть на пианино. Меня пронзила жуткая боль. У меня итак болела рука два дня, но это было просто ужасная боль. Теперь я ее засунула в горячую водичку с солью. Я еду в больницу, потому что у меня какая-то фигня с рукой", – рассказала девочка на одном из видео в соцсети.

Пронзила жуткая боль: дочь Поляковой получила серьезную травму

Маша Полякова (Instagram)

Позже Маша Полякова сообщила, что дорога до больницы будет долгой, ей придется добираться целых 12 часов. К счастью, визит к доктору все же состоялся и после него школьница показала опухшую руку на видео.

"Мне никто не поверил, что у меня болит рука, а она болит, очень сильно. Вывод, никто мне не верит", – сообщила Маша.

Пронзила жуткая боль: дочь Поляковой получила серьезную травму

Девочка травмировала руку, но не объяснила, как именно (Кадр из видео)

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