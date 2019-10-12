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Пронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травму

STYLERПерсони    12.10.2019 - 12:17
Пронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травму
Маша Полякова травмувала руку (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Донька Олі Полякової потрапила в лікарню

Донька Олі Полякової Маша потрапила в лікарню через серйозну травму руки. Про це стало відомо з Instagram-stories Маші Полякової. На знімку у соцмережі дівчинка показала опухлу руку, але не сказала, що саме з нею сталося. Відомо тільки, що їй було дуже боляче і кінцівка травмована.

"Я почала грати на піаніно. Мене пронизав страшний біль. У мене боліла рука два дні, але це був просто жахливий біль. Тепер я засунула її в гарячу воду з сіллю. Я їду в лікарню, тому що у мене якась фігня з рукою", – розповіла дівчинка на одному з відео в соцмережі.

Пронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травмуПронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травму

Маша Полякова (Instagram)

Пізніше Маша Полякова повідомила, що дорога до лікарні буде довгою, їй доведеться їхати цілих 12 годин. На щастя, візит до лікаря все ж відбувся і після нього школярка показала опухлу руку на відео.

"Мені ніхто не повірив, що в мене болить рука, а вона болить, дуже сильно. Висновок, ніхто мені не вірить", – повідомила Маша.

Пронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травмуПронизав страшний біль: дочка Полякової отримала серйозну травму

Дівчинка травмувала руку, але не пояснила, як саме (Кадр з відео)

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