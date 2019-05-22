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Проклятое место: под Киевом нашли поворот, где постоянно происходят ДТП

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 19:04
Проклятое место: под Киевом нашли поворот, где постоянно происходят ДТП
Проклятый поворот под Киевом (Коллаж РБК-Украина)

За последний год на этом повороте произошло почти 50 ДТП

Под Киевом обнаружили поворот, который жители местных поселков называют "проклятым местом". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поворот на трассе под Киевом вблизи сел Тарасовка, Юрьевка и Вита-Почтовая считается особенно опасным. Местные называют его "проклятым", так как аварии там происходят практически ежедневно. Вдоль трассы возле этого поворота везде валяются осколки автомобилей и покореженные части транспорта.

За последние 12 месяцев на этом повороте произошло 48 ДТП, в которых тяжело травмированы были девять человек и два человека погибли. Как объяснили в полиции, основная причина аварий – это превышение допустимой скорости, несмотря на то, что стоят предупреждающие знаки.

В Министерстве регионального развития решили заняться этой проблемой и перестроить опасные участки дороги для того, чтобы сделать их безопасными. Для этого будут разработаны соответствующие документы для нового проекта, которые позволит в течении нескольких лет исправить ситуацию на десятках поворотах и участках дорог.

Под Киевом нашли "проклятый поворот (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в жутком ДТП под Днепром погиб полицейский вместе с товарищем.

А также рассказывали о том, что ветеран АТО вместе с дочкой попали в жуткую аварию на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

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