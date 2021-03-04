Производители протезов для АТОвцев работают без з/п почти год: назревает скандал

Работники Ровенского протезно-ортопедического цеха - отделения госпредприятия Львовский протезный завод - жалуются на невыплату зарплаты почти целый год. Неоднократные обращения относительно проблемы в Минсоцполитики, Кабмин и к президенту результатов не принесли, и сотрудники готовят акцию протеста.

По словам специалиста Ровенского цеха Валентины Хращевской, им задолжали зарплату за 7 месяцев 2020 года: с марта по август, а также за декабрь.

"И в этом году мы еще ничего не получали. То есть уже скоро будет год, как мы работаем, как волонтеры - без копейки за сделанное", - рассказала она.

Работники обеспечивают за счет государства протезами и ортопедической обувью людей с инвалидностью, в том числе и ветеранов АТО на Донбассе. То есть эти средства и обувь на предприятии для них изготавливают бесплатно.

Хращевская отметила, что невыплата зарплаты касается не только Ровенского цеха, а всего Львовского завода.

"Нам уже должны 8 миллионов гривен", - говорит специалист.

Кроме того, Львовский протезный завод из-за отсутствия финансирования имеет долги и перед поставщиками в 31 миллион гривен. Часть протезов и ортопедической обуви вынуждены производить в долг.

"Только Ровенский цех обслуживает 7000 человек с инвалидностью. А нам 28 января дали деньги на изготовление средств реабилитации только для детей-инвалидов и тех взрослых, кто обратился к нам впервые", - заявила Хращевская.

Она также добавила, что в итоге те, у кого уже были протезы, вынуждены ими пользоваться и в дальнейшем, хотя такие средства необходимо менять каждые 3 года.

От предприятия несколько раз обращались к властям по поводу этих проблем, но без результата. Поэтому работники обещают организовать акцию протеста в Киеве.

В то же время, издание from-ua.info со ссылкой на расследования активистов, пишет о масштабной преступной схеме, организованной в Минсоцполитики.

"По информации общественных активистов, в Китае фирмы "прокладки" закупают комплектующие к протезам, а министерство у фирм "прокладок" в свою очередь закупает их по цене 7-8 раз выше китайской. При этом 6 украинских производителей этих комплектующих целенаправленно уничтожаются", - говорится в публикации.