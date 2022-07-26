Что произойдет с вами, если есть слишком много куриных яиц

Яйца - идеальная еда, но все в меру

По словам медика, яйца являются идеальной пищей и содержат почти все важные питательные вещества, необходимые вашему организму. В области диетологии яйца известны как полноценный пищевой продукт.

"Кроме грудного молока, состав белка в яйцах наиболее приближен к составу человеческого организма, а скорость усвоения даже намного выше, чем у молока, мяса и сои", - отметила медик.

От 1 до 2 яиц в день должно быть безопасно, однако, если вы едите более 2 яиц в день, у вас могут начаться некоторые проблемы.

Почему много яиц может навредить

Причина в том, что яйца содержат много холестерина. Так, 1 среднее яйцо содержит около 200 мг холестерина.

Рекомендация ВОЗ по холестерину составляет 300 мг на человека в день. В одном яйце содержится две трети рекомендуемой суточной нормы холестерина.

"Избыток холестерина, поступающий в организм, неизбежно приведет к резкому повышению уровня холестерина в сыворотке крови, тем самым повышая вязкость крови и вызывая склероз сосудов", - отметила медик.

Что говорят ученые

Так, недавние исследователи выявили прямую связь между потреблением яиц, уровнем холестерина и более высоким риском сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Некоторые опыты показали, что потребление более 300 мг холестерина в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% и увеличить уровень преждевременной смерти на 18%.

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