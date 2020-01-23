Что происходит в Китае в эпицентре вируса: город закрыт, паника, распыляют химикаты

Вирус в Китае (коллаж РБК-Украина)

Вирус в Китае заставил власти отправить 11-миллионный город на карантин

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по всему миру и вызвал волну паники в странах, где были зафиксированы случаи заболевания. Медики допускают возможность попадания смертельного вируса в Европу в скором времени.

До Украины опасный вирус не добрался, но в соседних государствах - Беларуси и РФ - уже имела место госпитализация граждан с симптомами вирусной пневмании. Эти люди недавно посещали Китай.

Добавим, что МИД не рекомендует украинцам посещать регион распространения вируса в КНР - город Ухань (провинция Хубей), в котором есть наибольший риск заражения.

Ученые уже выяснили, что 2019-nCoV может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей.

Также исследователи из Поднебесной разработали успешный метод лечения с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.

По последним данным, число заболевших на коронавирус в Китае возросло до 631 человека. Как рассказала гражданка Беларуси Кристина, которая проживает в карантинном городе Ухань, населенный пункт полностью изолирован - закрыты вокзалы и аэропорты. Об этом передает "Радио Свобода".

В городе проживает около 11 миллионов человек, но сейчас улицы практически пустые. Так, власти настоятельно не рекомендуют гражданам посещать общественные места и избегать места скопления людей.

Не работают ни метро, ​​ни автобусы, ни такси. Половина магазинов также закрыты. Под замком также школы и государственные учреждения, работают только больницы и клиники, рассказала она.

"Город закрыли для въезда и выезда. Все способы передвижения заблокированы. Я позавчера выходила на улицу, чтобы забрать у курьера заказанные фрукты, то не встретила одного человека в окрестностях. А это 7 часов вечера", - говорит Кристина.

Многие ходят в масках, чтобы уберечься от жуткого вируса. К счастью, в аптеках их много и про недостачу речь не идет. Однако простые маски не могут защитить от опасности - нужны особые, из плотного волокна № 95.

"Вот их невозможно найти. Я заказывала через интернет", - уточнила она.

Сегодя, 23 января, с помощью громкоговорителей объявили о распылении химикатов над городом, а жителям посоветовали не выходить на улицы.

"Могу сказать, что люди напуганы, паника есть даже среди местных, - говорит девушка. - Но день назад у меня была ужасная паника. От безысходности. Уехать невозможно. И огромный риск заболеть именно на вокзалах, в аэропортах".

Вирус в Китае - город Ухань отправили на карантин

Эксперты из ВОЗ рекомендуют людям соблюдать строгие правила по профилактике страшного заболевания.

Регулярно мойте руки с мылом и теплой водой.

Избегайте контакта с теми, кто болен или чихает, кашляет.

Термически обрабатывайте мясо и рыбные продукты.

Избегайте контакта с животными.

По первым признакам коронавирус похож на ОРВИ или грипп и включает в себя насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья.

Важными симптомами является сочетание повышенной температуры, кашля и утрудненного дыхания. nCoV также может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Вирус в Китае - город Ухань отправили на карантин