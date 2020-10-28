Что происходит с антителами бессимптомно больных COVID-19: исследование

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Исследование показало, что у бессимптомных больных иммунитет к коронавирусу исчезает быстрее

Бессимптомные пациенты теряют антитела к коронавирусу раньше, чем люди, у которых проявлялись симптомы COVID-19, рассказывают британские ученые. Результаты исследований, проведенных Imperial College London и фирмой Ipsos Mori, также свидетельствуют о том, что потеря антител происходила медленнее у людей в возрасте 18-24 лет, чем у людей в возрасте 75 лет и старше. Об этом пишется на сайте учреждения Imperial College London.

В целом, образцы, взятые у сотен тысяч людей по всей Англии в период с середины июня до конца сентября, показали, что распространенность вирусных антител снизилась более чем на четверть. Исследования, проведенные по заказу британского правительства, показывают, что иммунная реакция людей на COVID-19 снижается с течением времени после заражения. Ученые предупреждают, что многое остается неизвестным о долгосрочной реакции людей на антитела к вирусу.

"Остается неясным, какой уровень антител к иммунитету обеспечивают антитела, или как долго этот иммунитет сохраняется", - сказал Пол Эллиотт из Школы Общественного Здравоохранения Imperial.

В исследовании приняли участие 365 000 случайно выбранных больных, которые в период с 20 июня по 28 сентября три раза проходили тестирования на антитела к коронавирусу. Результаты показали, что число людей, имеющих антитела, сократилось на 26,5 процента за примерно трехмесячный период.

Увеличение до общенационального уровня означало, что доля британцев, имеющих антитела, сократилась с 6,0% до 4,4%, согласно исследованию.

Тем не менее исследование показало, что число медицинских работников, у которых тестирование на антитела было положительным, не изменилось со временем, что потенциально отражает повторное или более высокое первоначальное воздействие вируса.

"Мы еще не знаем, подвергнет ли это этих людей риску повторного заражения вирусом, вызывающим COVID-19, но важно, чтобы все продолжали следовать инструкциям, чтобы снизить риск для себя и других", - сказала Хелен Уорд, один из ведущих авторов исследования.

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