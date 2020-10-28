Що відбувається з антитілами безсимптомно хворих COVID-19: дослідження

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Дослідження показало, що у безсимптомних хворих імунітет до коронавирусу зникає швидше

Безсимптомні пацієнти втрачають антитіла до коронавірусу раніше, ніж люди, у яких виявлялися симптоми COVID-19, розповідають британські вчені. Результати досліджень, проведених Imperial College London і фірмою Ipsos Mori, також свідчать про те, що втрата антитіл відбувалася повільніше у людей у віці 18-24 років, ніж у людей у віці 75 років і старше. Про це йдеться на сайті установи Imperial College London.

У цілому, зразки, взяті у сотень тисяч людей по всій Англії в період з середини червня до кінця вересня, показали, що поширеність вірусних антитіл знизилася більш ніж на чверть. Дослідження, проведені на замовлення британського уряду, показують, що імунна реакція людей на COVID-19 знижується з плином часу після зараження. Вчені попереджають, що багато чого залишається невідомим про довгострокову реакцію людей на антитіла до вірусу.

"Залишається неясним, який рівень антитіл до імунітету забезпечують антитіла, або як довго цей імунітет зберігається", - сказав Пол Елліотт зі Школи Громадського Здоров'я Imperial.

У дослідженні взяли участь 365 000 випадково вибраних хворих, які в період з 20 червня по 28 вересня три рази проходили тестування на антитіла до коронавірусу. Результати показали, що число людей, які мають антитіла, скоротилося на 26,5 відсотка за приблизно тримісячний період.

Збільшення до загальнонаціонального рівня означало, що частка британців, які мають антитіла, скоротилася з 6,0% до 4,4%, згідно з дослідженням.

Проте, дослідження показало, що кількість медичних працівників, у яких тестування на антитіла було позитивним, не змінилося з часом, що потенційно відображає повторний або вищий початковий вплив вірусу.

"Ми ще не знаємо, чи піддасть це цих людей ризику повторного зараження вірусом, що викликає COVID-19, але важливо, щоб всі продовжували слідувати інструкціям, щоб знизити ризик для себе та інших", - сказала Хелен Уорд, один з провідних авторів дослідження.

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