Прохожего вывезли в лес и забили до смерти: в Днепре раскрыли жуткое преступление

В Днепре трое мужчин напали на прохожего на улице, затолкали в авто и увезли в лес, где жестоко избили, раздели и бросили умирать. Пострадавший скончался от полученных многочисленных травм.

Обнаженное тело умершего обнаружили местные жители 12 октября в лесополосе Самарского района около жилмассива Игрень. Преступников удалось разыскать и задержать 20-го. Об этом сегодня передали в пресс-службе полиции Днепра.

Как выяснилось, 35-летний погибший - местный житель - с 3 октября находился в розыске.

Злоумышленники встретили мужчину на улице и насильно увезли в лесополосу, где забили насмерть.

Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 48 лет. Отмечается, что двое из них имеют судимости и отбывали наказания в местах лишения свободы.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли вещдоки, подтверждающие их причастность к преступлению. Также в автомобиле одного из мужчин обнаружили гранату Ф-1 без маркировки и пыл УЗРГМ-2.

В Днепре поймали преступников, которые забили мужчину до смерти (фото: dp.npu.gov.ua)

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Трем мужчинам уже сообщили о подозрении.

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Видео: В Днепре трое мужчин жестоко расправились с 35-летним местным жителем

Как сообщалось, недавно под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе.

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