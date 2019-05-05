Прогноз курса доллара на май: чего ожидать украинцам

Перед выборами президента произошло незначительное ослабление гривны, однако теперь она крепнет. Что ожидает украинцев в мае рассказали эксперты, передает Сегодня.

"Скачок наличного курса перед выборами носил спекулятивный характер. Рынок не ожидает резких скачков, так как уже подтверждено сотрудничество с МВФ. Но в ближайшие два-три месяца курс окажется в коридоре 27-27,5 грн/долл из-за выплат по внешним долгам", - утверждает управляющий директор финкомпании "Аверс №1" Игорь Львов.

А вот руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин видит некоторые риски, которые способны обвалить гривню уже в мае выше 28 грн/долл.

Фото: Обмен валют (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Первый риск - это выплаты по внешнему госдолгу в начале мая (около 2 млрд долл), второй - если по итогам миссии МВФ, намеченной на май, мы не получим от Фонда очередной транш в 1,9 млрд долл, третий - возможный досрочный роспуск новым президентом Верховной Рады и досрочные парламентские выборы", - коммментирует ситуацию Шевчишин.

В целом эксперты оценивают, что вероятность девальвации гривни ниже 28 грн/долл примерно втрое ниже, чем стабильность ее курса в ближайшие 100 дней в пределах 27-27,5 грн/долл.

А вот руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский считает, что курс доллара останется в коридоре 26,5-27,5 грн, поскольку снизится деловая активность, импорт нефтепродуктов, а также вырастет экспорт наших товаров, что укрепит нацвалюту.

Напомним, что ранее аналитики назвали верхний порог для долара до конца 2019-го года. Экономисты при этом рассказали, выше какой отметки до конца года долар точно подниматься не будет.

Также эксперты дали прогноз о том, как социальные выплаты, которые недавно внедрили в Украине, скажутся на экономике.