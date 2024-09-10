Професор назвав причину, чому він обирає білий цукор замість меду
Всі ми знаємо, що надмірне споживання цукру шкідливе для нашого здоров’я та наших зубів. Але гуру здорового харчування, професор Тім Спектор, попередив, що так звані "здоровіші" альтернативи, такі як мед і коричневий цукор, є лише "трюком".
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Тіма Спектора.
Що треба знати про цукор та його замінники
На опублікованому відео Спектор повідомив, що єдина різниця між медом і білим цукром - це "висока ціна".
Обидва продукти призведуть до підвищення рівня цукру в крові, карыэсу і набору кілограмів, додає він.
Натомість провідний експерт з питань харчування пропонує вибрати традиційний білий цукор.
У відео TikTok, яке набрало майже 6000 переглядів, професор Спектор стверджує, що альтернативи цукру не є кращими.
"Виробники завжди намагаються замаскувати той факт, що вони додали цукор у продукти, використовуючи понад 200 різних назв цукру, які ми не розпізнаємо. У магазинах нам пропонують альтернативи цукру, про які люди кажуть, що вони корисніші. Але різниця тільки у ціні", - розповів він.
Він розповів, що мед коштує в три рази дорожче звичайного цукру.
"Візьміть будь-який із них, будь то кокосовий цукор, мед, кленовий сироп або ці коричневі типи цукру, у всіх його різноманітних формах тощо не принесуть жодної переваги з точки зору підвищення цукру в організмі", - зазначив Спектор.
Хоча цукор менш оброблений у деяких продуктах, його хімічна структура ідентична.
Скільки цукру можна вживати щодня
Це означає, що він все ще враховується у вашій щоденній нормі вільного цукру та може призвести до екстремальних стрибків і падінь цукру в крові. Рекомендується дорослим не їсти більше 30 г цукру на день. Це дорівнює близько семи чайним ложкам.
Зазначимо, що цукор, що міститься в природі в молоці, фруктах і овочах, не рахується.
Вживання будь-якої солодкої їжі або вуглеводів може спричинити підвищення рівня цукру в крові. Після того, як ви поїли, ваше тіло розщеплює вуглеводи на молекули цукру, які називаються глюкозою.
Потім він всмоктується у вашу кров і надходить до м’язів і клітин вашого тіла і використовується як енергія, а надлишок зберігається в печінці, м’язах або жирових клітинах.
Однак стрибки цукру в крові відбуваються, коли рівень цукру в крові підвищується, а потім різко падає.
Незважаючи на те, що рівень цукру в крові підвищується після прийому їжі, це нормально, якщо у вас регулярно спостерігаються значні стрибки цукру в крові, підвищується ризик розвитку серцевих захворювань і діабету 2 типу.
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