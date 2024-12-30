Проєкт, який змінює життя: як Фонд Ахметова допоміг 13-річному Арсену розкрити талант

Арсен, незважаючи на отриманий через війну досвід, дуже життєрадісна дитина. Його доброта й щирість одразу завоювали серця: хлопцю запропонували вести мотиваційні відео для однолітків у проєкті "Рінат Ахметов - Дітям. Твоя суперсила". Пізніше Арсена помітили й почали запрошувати до інших ініціатив.

Тато Арсена завжди підтримував сина у його захопленнях. Підліток не приховує, що завдяки творчості та творчим проєктам він відчуває зв’язок із батьком.

"Я давно займаюся танцями. Батьку моєму подобалося, що я танцюю. Він дуже часто, коли я приходив з тренувань, питав, що вчили, а я показував. Мені подобається розповідати про нього. Наче я ділюся з іншими людьми тим, яким він був, і таким чином тато залишається в пам’яті багатьох", - каже хлопець.

Дивіться відео за участі Арсена на YouTube-каналі фонду.

Окрім "Блогер Кемпу", програма "Рінат Ахметов - Дітям" реалізує проєкти, які всебічно підтримують дітей, чиє дитинство було відібрано через російську агресію.

Завдяки програмі маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога Фонду охопила понад 5 млн дітей.

Кожна історія про війну важлива. Щоб зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.