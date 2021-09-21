Продюсер фильма "Бурштинові копи" Иван Букреев: Не вижу ничего плохого в том, чтобы снимать комедии о людях героических профессий

– Иван, какой потенциал у проекта "Бурштинові копи"?

– Не хочется говорить до того, как состоится премьера, и мы поймем плюс-минус, на какой бокс-офис можем рассчитывать – ведь сейчас что-то прогнозировать очень трудно. Если вынести за скобки вероятность локдауна или введения каких-либо карантинных ограничений, то считаю, что потенциал большой. У нас получилась классная и легкая история с экшеном, видами Украины, колоритными героями, добрым юмором. Всем тем, по чем так соскучились украинцы. Это если говорить о цифрах. Кроме того, в "Бурштинові копи" заложены и важные смыслы – герои фильма показывают важность дружбы, возможности положиться на кого-то и доверять. Очень круто, когда это все идет через юмор – так оно воспринимается на подсознательном уровне.

– Почему выбрали именно этот сценарий для подачи на питчинг Госкино?

– Мы работали над концепцией очень долго, наверное, ещё с самой премьеры "Инфоголика". Поэтому, когда стало понятно, что мы нашли баланс всех элементов – идеи, сценария, желаемого каста – у нас не было сомнений, что надо снимать. Решили идти в Госкино из-за того, что студия "Мамахохотала" с нашей помощью сделала действительно классный сценарий, в который мы все верили. Поэтому сняли перед питчингом настроенческий тизер, и рассказали нашу историю. Классно, что удалось победить, ведь в фильме есть большое количество натурных съемок и экшен сцен, а это очень непросто профинансировать самостоятельно.

– У нас не принято смеяться над врачами, полицейскими, учителями. Как считаете, этично снимать комедию о героической профессии?

– Не вижу ничего плохого в том, чтобы снимать комедии о людях героических профессий. Конечно, если проект не высмеивает профессию, а наоборот, показывает тех или иных специалистов обычными людьми, со своими проблемами и победами в повседневных обстоятельствах. Это делает героев, а через них и саму профессию, ближе к зрителю. У нас, НЛО TV, уже есть такой опыт с ситкомами "Суперкопы", "Швидка", и этот опыт показывает нам, что даже скептически настроенные работники профессий, о которых говорится в сериалах, затем смеются и благодарят.

Алина Паш и Дарья Петрожицкая (фото: пресс-служба НЛО TV)

– Впервые в полном метре дуэт Жени Яновича и Олега Масленка зрители увидели в фильме "Инфоголик". С точки зрения продюсера, значит, это успешный тандем?

– Они просто суперски дополняют друг друга! Серьезный и немного метросексуальный Женя Янович и очень простой, народный, но вместе с тем крайне талантливый комик Олег Маслюк. Когда они собираются – это автоматически смешно, не только на экране, но и в жизни. Я очень люблю обоих и надеюсь, что дуэт и в дальнейшем продолжит развиваться, и не только в комедийном жанре.

– Как подходили к кастингу?

– Мы сразу понимали, кто будет в главных мужских ролях – Олег Маслюк и Женя Янович. Собственно, под них и писался сценарий. Остальных героев мы тщательно кастинговали. И Алина Паш, и Дарья Петрожицкая проходили полноценный кастинг. В результате, Даша, с ее большим сериальным опытом, классно воплотила свою героиню, и Алина, для которой это была первая роль в кино – прекрасно с ней справилась. Вова Кравчук давно смешит людей в нашем шоу "Мамахохотала", с Сашей Рудинским знакомы еще по сериалу "Заряженные", который также выходил на НЛО TV. На самом деле, с актерами нам очень повезло.

– Ленту о напарниках-полицейских снимает режиссер Аля Бухтиярова. Почему доверили такую ​​мужскую историю девушке?

– Мы уже имели опыт работы с Алей в фильме "Ограбление по-украински", который выйдет в прокат в следующем году. Также Аля была вторым режиссером на еще одном нашем полном метре – "Встрече одноклассников". Поэтому решили попробовать снять вместе и "Бурштинові копи". Вопрос о том, будет режиссером мужчина или девушка не стоял вообще – режиссер должен хорошо чувствовать материал и актеров.

Съемочная группа на разбитии тарелки (фото: пресс-служба НЛО TV)

– Часто в комментариях к украинскому кино можно встретить сетования, мол, "почему бы создателям фильмов не подтягивать и не учить аудиторию". Получается, лучше снимать, что "заходит"?

– На самом деле, в любой наш проект – и в сериалы, и в фильмы мы закладываем поучительные элементы. Так, собственно, было и с "Бурштиновими копами". Но, по моему мнению, киносериальные проекты не должны быть сплошной нотацией (если это не документальный фильм), или слишком высокопарными. Очень многие вещи и у нас, и за рубежом делаются с очень умным выражением лица и вроде благими намерениями, но результат, мягко говоря, не радует. У всех вкусы разные, поэтому существует и массовое кино, и артхаус. К счастью, каждый способен выбирать то, что ему ближе. В "Бурштинових копах", думаю, что-то свое найдут и ценители "ржаки", и те, кто любит душевное кино.

– Какие полицейские комедии заставляют смеяться вас?

– В детстве, конечно, очень любил "Полицейскую академию". Сейчас, наверное, должен упомянуть "Крутые фараоны" (Hot Fuzz) с Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Отчасти именно этот дуэт вдохновил меня и сопродюсеров на тандем Олега с Евгением, когда мы думали об "Инфоголике". Кроме того, наверное, еще стоит вспомнить "Полицейскую историю" с одним из моих любимых комедийных актеров – Джеки Чаном. А дальше уже "Мачо и ботан" (21 Jump Street) о колоритных напарниках, "Смертельное оружие" (Lethal Weapon), "Крепкий орешек" (Die hard), "48 часов" (48 Hours).

Фильм производства компании "КиноХит Ю Эй", созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при участии медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", телеканалов "Украина" и НЛО TV, студии "Мамахохотала". Дистрибьютор – VLG.Film.