Продукты для жителей Киева: где получить помощь от Фонда Ахметова

На днях грузы уже поступили в Печерский, Шевченковский и Деснянский районы столицы.

Продуктовые наборы от фонда предназначены прежде всего для людей наиболее уязвимых категорий. Это пожилые люди, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери, переселенцы из других городов Украины.

В каждом наборе: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.