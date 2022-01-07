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Эти продукты убивают печень: врач призвал пересмотреть свой рацион

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Пятница 07 января 2022 20:19
Эти продукты убивают печень: врач призвал пересмотреть свой рацион Фото: диетолог назвал продукты, которые губительно влияют на печень (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые продукты могут провоцировать проблемы со здоровьем, и их употребление планомерно наносит существенный вред печени. Диетолог Ярослав Дмитренко призвал пересмотреть и подкорректировать свой рацион, ограничив наличие некоторых продуктов в блюдах, если уж не отказываться от них совсем.

Об этом передает "Країна здоров'я".

По словам специалиста, определить наличие проблемы с печенью можно не сразу, ведь этот орган не болит, а только сдав анализы и пройдя тщательное обследование. Соответственно, ряд продуктов, которые могут быть у вас в списке любимых, медленно, но уверенно разрушают здоровье печени. Употреблять такие в больших количествах особенно опасно.

Что лучше ограничить в рационе

Диетолог рекомендует людям, заботящимся о своем здоровье, ограничить потребление продуктов с высоким содержанием животного жира: сало, сливочное масло, колбасные изделия, жирные сорта мяса (утка, свинина).

"Впрочем, совсем необязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их в своем рационе умеренно", - уточнил врач.

Кроме того, очень негативно влияет на печень и большое количество соли в готовых продуктах и ​​блюдах.

Тут стоит обратить внимание, что суточная доза соли, согласно рекомендациям ВОЗ, должна составлять не более 5 г для взрослого человека. Но речь идет не о том объеме, что берется из солонки, но и скрытом - той соли, что входит в состав многих продуктов промышленного производства.

Особенно ее много в таких мясопродуктах, как колбасы, мясные копчености, сосиски.

Также немалое количество соли содержится в соленых сырах, чипсах и консервированных продуктах.

Как сделать питание более здоровым

Так, если уж такие продукты являются одними из самых любимых и отказываться от них совсем не хочется, здоровой заменой станет их приготовление в домашних условиях.

"Конечно, если человек не будет переедать полюбившиеся ему продукты. Во всем должна быть мера", - напомнил диетолог.

Как сообщалось, ранее врачи назвали продукты, которые помогут снизить артериальное давление.

Также мы писали ранее, как выбрать здоровую пищу в супермаркете.

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