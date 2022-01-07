Ці продукти вбивають печінку: лікар закликав переглянути свій раціон

Деякі продукти можуть провокувати проблеми зі здоров'ям, і їх вживання планомірно завдає істотної шкоди печінки. Дієтолог Ярослав Дмитренко закликав переглянути і підкоригувати свій раціон, обмеживши наявність деяких продуктів в стравах, якщо вже не відмовлятися від них зовсім.

За словами фахівця, визначити наявність проблеми з печінкою можна не відразу, адже цей орган не болить, а тільки здавши аналізи і пройшовши ретельне обстеження. Відповідно, ряд продуктів, які можуть бути у вас в списку улюблених, повільно, але впевнено руйнують здоров'я печінки. Вживати такі у великих кількостях особливо небезпечно.

Що краще обмежити в раціоні

Дієтолог рекомендує людям, які піклуються про своє здоров'я, обмежити споживання продуктів з високим вмістом тваринного жиру: сало, вершкове масло, ковбасні вироби, жирні сорти м'яса (качка, свинина).

"Втім, зовсім необов'язково повністю відмовлятися від цих продуктів, слід вживати їх у своєму раціоні помірно", - уточнив лікар.

Крім того, дуже негативно впливає на печінку і велика кількість солі в готових продуктах і стравах.

Тут варто звернути увагу, що добова доза солі, згідно з рекомендаціями ВООЗ, повинна становити не більше 5 г для дорослої людини. Але мова йде не про той об'єм, що береться з сільнички, а й прихований - тієї солі, що входить до складу багатьох продуктів промислового виробництва.

Особливо її багато в таких м'ясопродуктах, як ковбаси, м'ясні копченості, сосиски.

Також чимала кількість солі міститься в солоних сирах, чіпсах і консервованих продуктах.

Як зробити харчування більш здоровим

Так, якщо вже такі продукти є одними з найулюбленіших і відмовлятися від них зовсім не хочеться, здоровою заміною стане їх приготування в домашніх умовах.

"Звичайно, якщо людина не буде переїдати улюблені нею продукти. У всьому повинна бути міра", - нагадав дієтолог.