Эти продукты стоит есть не чаще одного раза в месяц: сведите употребление до минимума

Мусорная еда

В эту группу входят все самые вредные продукты, которые обогащены жирами и большим количеством быстрых углеводов. Также в них полно соли, сахара и специй. Это: чипсы, сухарики, газированная вода, картофель фри и уличная еда.

Такая пища очень вредна для организма и стоит свести ее употребление до минимума.

Если очень хочется – позвольте себе такой обед не чаще одного раза в месяц. Это не значит, что весь день нужно питаться только такими продуктами – максимум один прием пищи.

Организм часто просто требует такой еды и полный отказ может вызвать раздражение. Чтобы утолить внутреннего "демона" – позвольте себе и успокойтесь.

Сладости

В последнее время мода на отказ от сладкого и сахара набирает обороты. Но иногда очень хочется себя побаловать кусочком торта или выпечкой.

Если вы сладкоежка, то резко исключить сладкое из рациона у вас не выйдет и это чревато срывами. Сначала поставьте себе установку на один день в неделю, постепенно увеличивайте промежутки, пока не выйдете на один раз в месяц.

Побаловать себя кусочком тортика или пирожным без особого ущерба для фигуры и здоровья можно в среднем 1-2 раза в неделю. Выбирайте только продукты хорошего качества с натуральными ингредиентами.

Высококалорийные продукты

Есть продукты, которые, на первый взгляд, полезны и аппетитны. Но они отличаются высокой калорийностью. К таким продуктам можно отнести орехи, сухофрукты и авокадо.

Ограничьте их количество в рационе и сведите употребление к 1-2 разам в месяц. Сюда же можно отнести полуфабрикаты и рафинированные продукты. Они не сильно насыщают, но тоже высококалорийные.

Неприятные продукты

Бывает так, что приходится употреблять какие-то блюда за компанию с друзьями или вы съедаете то, что приготовили родные, чтобы их не обидеть. В этот список попадают и экзотические фрукты.

Еда должна вам нравиться и, если вам не хочется ее даже пробовать – это имеет значение. Но в знак вежливости или благодарности, вы все равно пробуете то, что вам не нравится.

Ученые отмечают, что организм имеет способность "запоминать" продукты, которые вызвали аллергию или вред организму.

Если вам снова предлагают что-то подобное – не рискуйте и вежливо откажитесь.

Продукты низкого качества

Такие продукты также порой попадают в наши корзинки в супермаркетах. И не всегда эти продукты стоят дешево. А бывает так, что нужно сэкономить и выбрать в магазине то, что дешевле.

Постарайтесь такие продукты употреблять не чаще одного раза в месяц, если обойтись без них не получается.