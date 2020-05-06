Эти продукты помогут избежать морщин: включите их в рацион

Как предотвратить появление морщин - вопрос, который волнует многих женщин. Прежде чем ложиться под нож пластического хирурга необходимо понимать, что существуют другие, более здоровые способы. Например, употребление продуктов, которые помогают синтезировать коллаген. Именно это белок отвечает за упругость кожи и ее тонус.

Авокадо

Исследования показывают, что авокадо помогает регулировать вес и благоприятно воздействует на здоровье кожи. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этом продукте, защищают кожу от повреждений ультрафиолетом. В сочетании с полиненасыщенными жирными кислотами это сохраняет эластичность кожи.

Красная рыба

Включите в рацион это продукт. Омега-3 и омега-6, которые содержатся в рыбе, уменьшают повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что также благоприятно сказывается на ее внешнем виде.

Помидоры

В помидорах содержится витамин С, который играет важную роль в синтезе коллагена для упругости кожи. Он способен ослабить негативное влияние ультрафиолетового излучения.

Оливковое масло

В оливковом масле содержатся витамины А, D и Е, каждый из которых полезен для кожи. Ретинол или витамин А защищает. кожу от фотостарения. Витамин D снижает воздействие ультрафиолета, уменьшает воспаления. Витамин Е — естественный антиоксидант.

Киви

В киви содержатся витамины А и Е, которые выводят токсины и сохраняют упругость кожи.

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