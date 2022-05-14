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Продукты, лекарства, психологическая поддержка: какую помощь можно получить от Фонда Ахметова

Фото: какую помощь можно получить от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

80 дней Украина противостоит полномасштабному вторжению врага. Все это время Фонд Рината Ахметова концентрирует свои ресурсы на помощи самым уязвимым категориям населения и переселенцам.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

За это время на горячую линию фонда поступило более 22 тысяч обращений.

С начала полномасштабной войны фонд передал для жителей Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 160 тысяч продуктовых наборов.

Фонд оказывает и психологическую поддержку вынужденным переселенцам: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, открылась точка в Львове. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1100 людям.

Кроме того, музей "Голоса Мирных" фонд собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи жителей Украины уже доверили Музею свои истории.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Гуманитарная помощьРинат Ахметов