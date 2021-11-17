Врачи назвали симптомы COVID, при которых нужно срочно вызывать неотложку

Врачи рассказали, при каких симптомах коронавируса необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, так как они могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни.

Об этом рассказала биолог Дарья Озерная в Teleram-канале "МОЗ попережає, Озерна запобігає".

Типичными симптомами коронавируса, по словам врачей, являются: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.

Другими симптомами COVID также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной.

А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у вас не хватает дыхания даже в состоянии покоя.

Врачи говорят, что звонить в "103", нужно в таких случаях

Скажите "Я не могу завершить это предложение". Если таки не можете - срочно вызывайте скорую. А также: