Продолжение "Беверли-Хиллз, 90210" под угрозой срыва: детали скандала

Продолжение "Беверли-Хиллз, 90210" под угрозой срыва. Перезапуск легендарного сериала может не увидеть мир из-за первого серьезного скандала вокруг сериала. В результате внутреннего конфликта на проекте, часть команды решила уйти. По неизвестным причинам "BH90210" покинули шоураннер Патрик Шон Смит и несколько главных сценаристов, передает издание Variety.

По информации источника, конфликт произошел из-за разногласия с "двумя ведущими актрисами". О ком именно идет речь, инсайдер не уточняет.

В СМИ также появилась информация, что Патрик Шон покинул проект, потому что не нашел общего языка с продюсерами. В сериале снимутся семь актеров из оригинального состава: Джейсон Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Иен Зиринг (Стив), Габриэль Картерис (Андреа), Брайан Остин Грин (Дэвид), Тори Спеллинг (Донна) и Шэннен Доэрти (Бренда).

Премьера "Беверли-Хиллз" должна состояться 7 августа этого года на телеканале Fox.

Продолжение Беверли-Хиллз 90210 под угрозой срыва – анонс сериала (видео: youtube.com)

Ранее мы писали, что голливудский актер Люк Перри, который перенес тяжелый инсульт, скончался 4 марта в больнице Святого Йосифа в Бербанке. Люк Перри получил роль Дилана МакКея в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". При чем он изначально пробовался на роль Стива, которого сыграл Иан Зиринг. В 1995 году Перри ушел из сериала после шести сезонов, но через три года снова вернулся к съемкам. Как он признался в одном из интервью – причиной стал финансовый вопрос.

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