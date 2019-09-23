Продолжаем унижать боевиков: в сеть слили данные предателей Украины (список)

В открытый доступ слили данные о боевиках группировки "ДНР" и коллаборантах, которые предали Украину и примкнули к террористам на Донбассе. Информацию опубликовал известный блогер под ником "Фашик Донецкий" на своем сайте.
Речь идет о членах бандформирования из оккупированных Харцызска и Иловайска Донецкой области - среди которых также представители "генпрокуратуры" и "МЧС" "ДНРовцев".
"Мы гнобить гэбню не бросим... Продолжаем унижать "МГБ" "ДНР" и публиковать личные данные коллаборантов", - написал блогер.
Список коллаборантов из "генпрокуратуры" группировки "ДНР":
- Ясиноватский межрайонный "прокурор" - Исаенко Андрей Игоревич, тел. 0505806116;
- Заместитель начальника научно-методического управления "генпрокуратуры" "ДНР" - Мавлиханова Роза Валиевна, тел. 0506578614;
- Помощник "генпрокура" по взаимодействию с "высшими органами государственной власти" - Дианов Сергей Анатольевич, тел. 0669614954;
- Старший помощник "генерального прокурора" по особым поручениям - Пожидаева Марина Витальевна;
- Заместитель "генпрокурора" "ДНР" - Байрачный Василий Иванович, тел. 0713004003;
- Начальник управления "генпрокуратуры" "ДНР" - Семыкин Николай Владимирович, тел. 0713004426;
Скрин: fashikdonetsk.com
- "Министр МЧС" - Кострубицкий Алексей Александрович, тел. 0958263008;
- Секретарь "министра МЧС" - Ульяненко Стефания Владимировна;
- Первый заместитель "министра МЧС" - Богомаз Андрей Михайлович;
- Заместитель "министра МЧС" - Захаров Дмитрий Владимирович;
- Заместитель "министра МЧС" - Агарков Андрей Викторович;
Иллюстративное фото: террорист "ДНР"
Временно захваченный оккупантами Харцызск:
- И.о главы "администрации" - Левченко Александр Николаевич, тел. 0713026824;
- Первый заместитель главы "администрации" - Бабарыка Николай Мефодьевич, тел. 0713183033;
- Заместитель главы "администрации" по социальным вопросам - Крюкова Юлия Михайловна, телю 071318029;
- Заместитель главы "администрации" по коммунальным вопросам - Смык Виталий Александрович, тел. 0713195655;
- Заместитель главы "администрации" по экономике - Заливадная Виктория Владимировна, тел. 0713033839;
- "Управляющий делами" - Родионова Лариса Леонидовна, тел. 0713183906;
- Начальник "юридического отдела" - Резакова Татьяна Викторовна, тел. 0713183028;
- Начальник "отдела кадровой работы" - Руденко Наталья Сергеевна, тел. 0713182916;
- Начальник "организационного отдела" - Бондарева Ольга Александровна, тел. 0713021171;
- Главный специалист "организационного отдела" - Еверзова Юлия Анатольевна, тел. 0713180697;
- Специалист 1 категории "организационного отдела" - Науменко Инна Владимировна, тел. 0713182972;
- Начальник "отдела бухгалтерского учета" - Милюхина Ирина Юрьевна, тел. 0713183065;
- Начальник "общего отдела" - Багмет Виктория Юрьевна, тел. 0713180693;
- Начальник "управления ЖКХ" - Циммерман Владимир Александрович, тел. 0713183418;
- Начальник "отдела экономики" - Смирнова Ольга Федоровна, тел. 0713023912;
- Начальник "отдела торговли и развития" малого и среднего бизнеса - Басула Юлия Владимировна, тел. 0713196252;
- Начальник "отдела градостроительства и архитектуры" - Роздайбеда Александр Николаевич, тел. 0713182987;
- Начальник "отдела по работе с обращениями граждан" - Аббасова Светлана Викторовна;
- Начальник "архивного отдела" - Хворостянова Наталья Михайловна;
- Начальник "отдела по делам молодежи" - Бондаренко Наталья Владимировна, тел. 0713180921;
- Главный "специалист по делам молодежи" - Кальченко Ирина Игоревна, тел. 0713183016;
- Начальник "отдела управления восстановления города" - Смык Александр Александрович, тел. 0713051951;
- Начальник "отдела по работе с коммунальной собственностью" - Жеменюк Руслан Игоревич;
- Заведующий сектором "внутренней политики" - Украинский Эдуард Александрович, тел. 0713004653;
- Главный специалист сектора "внутренней политики" - Стеблевская Лина Геннадиевна, тел. 0713180699;
- Заведующий "сектором экологии" - Пояус Николай Владимирович;
- Заведующий "сектором информационно-компьютерного обеспечения" - Лебедев Алексей Львович, тел. 0713182951;
- Заведующий "сектором по предоставлению административных услуг" - Шибаева Елена Юрьевна, тел. 0713183018;
- Заведующий "сектором по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" - Виноградов Евгений Геннадьевич;
- Заведующий "сектором по работе транспорта" - Моргун Роман Викторович, тел. 0713182943;
- Начальник "отдела культуры" - Дудина Светлана Николаевна, тел. 0713182950;
- Специалист "сектора по вопросам транспорта" - Харлашина Светлана Валентиновна, тел. 0713196129;
- Начальник "отдела по физкультуре и спорту администрации" города Харцызска - Ткаченко Александр Николаевич, тел. 0713183048;
- Начальник "отдела капитального строительства" - Решетняк Иван Николаевич, тел. 0713196148;
- Начальник "УЖКХ" - Циммерман Владимир Александрович, тел. 0713183418;
Иллюстративное фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)
Временно оккупированный Иловайск:
- Глава "администрации" - Муковнин Сергей Владимирович, тел. 0713026823;
- Секретарь - Кочетова Екатерина Сергеевна, тел. 0713182796;
- Заместитель главы "администрации" по социальным вопросам - Устименко Константин Федорович, тел. 0712042224;
- Заместитель главы "администрации" по коммунальным вопросам - Селиверстов Виктор Михайлович, тел. 0713026680;
- "Управляющий делами" - Тарасенко Николай Николаевич, тел. 0507837225;
- "Начальник общего отдела" - Сюльгина Лариса Сергеевна, тел. 0713183022;
- "Начальник ЖКХ" - Лянник Михаил Викторович, тел. 0713182767;
- "Начальник отдела по экономике и труду" - Семенов Павел Валентинович, тел. 0713065154;
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"Бухгалтерия": главный специалист - Палий Анастасия Александровна, тел. 0713182762;
- "Главный специалист" - Шеремет Алла Николаевна, тел. 0713182760;
- "Главный специалист" - 0713182761.
Скрин: fashikdonetsk.com
Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ задержали "важного" боевика-иностранца, который примкнул к оккупантам еще в 2014 году и с тех пор воюет против Украины.