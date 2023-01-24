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"Продають" дешево дрова: шахраї в Україні вигадали нову схему обману

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Вівторок 24 січня 2023 16:04
"Продають" дешево дрова: шахраї в Україні вигадали нову схему обману Шахраї обдурюють українців під час купівлі дров (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні шахраї вигадали нову схему. Вони користуються популярністю пічного опалення у приватних будинках та продають неіснуючу деревину нібито з лісгоспів.

Про це повідомили в обласному управлінні лісового господарства Полтавської області у Facebook.

Схема шахраїв

Оголошення аферисти публікують у соціальній мережі Facebook. Вони пропонують за заниженими цінами паливну деревину та здійснити передоплату на банківську картку фізичної особи.

Після перерахування грошей втрачається зв'язок, тому отримати сплачений товар людина не може.

&quot;Продають&quot; дешево дрова: шахраї в Україні вигадали нову схему обмануВ Україні шахраї обманюють людей під час купівлі дров (фото: facebook.com/lispoltava/posts)

Як розпізнати шахраїв

Важливо пам'ятати, що жодні лісгоспи в Україні не приймають оплату безпосередньо на банківські картки. Щоб легально купити у них паливну деревину, потрібно спочатку укласти договір на її придбання.

Лише після цього покупцю видається рахунок. У ньому обов'язково мають бути зазначені реквізити продавця, а також прописано, за якою продукцією, в якій кількості та з якою ціною укладено правочин.

Оплата здійснюється за рахунком безпосередньо у лісгоспі або у будь-якому відділенні банку, платіжному терміналі, онлайн-банкінгу. Після цього лісгосп відвантажує дрова згідно з договором.

Також є можливість легально купити дрова у лісгоспу онлайн за допомогою державного інтернет-магазину "Дрова Є".

Раніше ми повідомляли, що туристка в Буковелі стала жертвою шахраїв. Заплатила десятки тисяч за неіснуюче житло.

Також експерт розповідав про шахрайські схеми у соцмережах та як вони працюють.

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