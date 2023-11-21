"Продає дітей у Європу". Росіяни зганьбилися новим фейком про Зеленську

Російські пропагандисти запустили новий фейк і розганяють його в англомовній пресі. Вони заявляють, що начебто благодійний Фонд Олени Зеленської займається "торгівлею дітьми" - вивозить їх у Європу і віддає педофілам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "По той бік новин" у Facebook .

Що відомо про поширення нового фейку

На англомовному сайті The DC Weekly, місцем реєстрації котрого значиться Вашингтон (США), вийшла "викривальна" стаття під назвою "Організацію Олени Зеленської звинувачують у скандалі з торгівлею дітьми: розповідає інсайдер". У статті заявляють, що начебто фонд перевозив українських сиріт у Європу і передавав до рук педофілів. Автор матеріалу взяла за джерело інформації відео, викладене на YouTube від невідомого "інсайдера".

При цьому невідомий інформатор ховає своє обличчя за маскою, щоб його не можна було впізнати. Сам він заявляє, що працював у фонді водієм.

"Підтвердити, що цей "викривач" справді працював там, неможливо. На відео "інсайдер" розмовляє французькою і демонструє те, що він сам називає перепусткою. Але, по-перше, погана якість відео не дозволяє зрозуміти нічого з написаного на папері. А, по-друге, нічого схожого в інших працівників фонду у відкритому доступі нам не вдалося знайти", - пояснюють експерти.

На посвідченні заблюрене фото та ім`я чоловіка, а з у самій публікації вказано, що начебто розслідування провів французький репортер Роберт Шмідт.

"Але це не справжнє ім`я, а радше вигаданий персонаж. Ім`я, яке автор вказав у відео досить поширене. Скажімо, є французький журналіст Роберт Шмідт, але він не співпрацює з Тhe DC Weekly й не пише про Україну. Він спеціалізується на кліматичній тематиці та розслідуваннях щодо діяльности міжнародних організацій", - зазначають фахівці.

У цьому матеріалі додані фото дітей на бланку з написом "Olena Zelenska Foundation", але логотип фонду є у вільному доступі і його використати може будь-хто.

Автор цієї статті - Джессіка Девлін. Це начебто відома журналістка, яка ще з 2000 року готувала репортажі із війни в Іраку. Але у мережі немає матеріалів цієї авторки. А на фото самої Джессіки Девлін зображена письменниця Джудіт Баталіон. Очевидно, цей абсурдний фейк розрахований на читачів, які не перевірятимуть інформації.

Росіяни поширюють новий фейк (фото: Facebook/ По той бік новин)

Що вказує на російський слід

"Те, що "викривальники" свої звинувачення висмоктали з пальця, доводить і те, що вони не знайомі достеменно із діяльністю фонду Зеленської - він не проводив і не проводить евакуацію дітей. Фундація надає допомогу великим прийомним родинам, дітям-сиротам та возить сім'ї, які отримали психологічні травми внаслідок війни, на реабілітацію у Карпати", - пояснюють експерти.

Також організація забезпечує школи ґаджетами, необхідними для проведення дистанційного навчання, та відбудовує домівки для великих прийомних родин, які втратили житло через військові дії.

Окрім цього, 18 вересня Міжнародна uрантова платформа CAF America визнала Фундацію Олени Зеленської прозорою та надійною організацією для співпраці.

"Також аналогічну дезінформацію англійською мовою транслював фальшивий сайт The Intel Drop, який позиціонує себе як американський. Серед його авторів Олександр Ситніков, який публікував тексти про "нищівну перемогу Росії", - зауважують фахівці.

Такими публікаціями Кремль продовжує підривати довіру на Заході до української влади та її перших осіб. Нагадаємо, що саме Росія викрадає дітей з окупованих територій України.