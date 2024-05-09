Прочитайте цю молитву на Миколи Чудотворця та ваші бажання здійсняться

В Україні 9 травня (22 травня за старим стилем) відзначається перенесення мощей Миколи Чудотворця. За переказами, саме 9 травня мощі святого було перевезено з Мір Лікійських до італійського міста Барі, де вони покояться досі.

Традиції цього дня

В день святкування пам'яті Святого Миколая Чудотворця віряни зазвичай відвідують храм, де моляться святому за зцілення хворих та захист слабких.

Традиційно вважається, що перед святом слід погасити всі борги та помиритися з усіма, з ким можуть бути розбіжності. Також звичайною практикою є накривання столу на гарний обід: вважається, що чим більше страв на столі, тим більшим буде врожай.

У народі існує переконання, що дівчина, яка відзначить свято Миколая Теплого, буде доброю дружиною та господинею, а сімейне життя вийде їй на користь.

Молитва до святого на здійснення бажання

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Також ви можете в цей день прочитати й інші молитви.

Молитва про сімейне щастя

Милосердний Миколо Чудотворцю! Почуй молитви раби Божої (ім’я), і не лишай слова мої без відповіді. Допоможи знайти мені щастя щире, пошли мені судженого, який любить мене буде щиро та створить зі мною сім’ю щасливу. Молися до Господа нашого всемогутнього, щоб допоміг він возз’єднатися двом серцям люблячим і до Його очима шлюб укласти. Амінь.

Молитва до Миколая про здоров'я

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.