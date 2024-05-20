На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я
Надмірні дієти, неякісне чи неповноцінне харчування можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Йдеться насамперед про харчові дефіцити нутрієнтів - коли організм не отримує достатньої кількості важливих для забезпечення нормального функціонування поживних речовин. Нестача вітамінів, мінералів, білків, жирів чи вуглеводів може навіть змінювати зовнішній вигляд наших нігтів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на роз'яснення лікаря-дієтолога Тетяни Лакусти в Instagram розповідає про найбільш поширені приклади змін нігтів та дефіцитні стани, які їм відповідають.
Основне про харчові дефіцити та групи ризику
За словами експерта, все що ми споживаємо з їжею - "наші цеглини для побудови гормонів, шкіри, волосся, нігтів". Отже, частину дефіцитів можна спробувати виявити за змінами на нігтях і шкірі.
При цьому до групи ризику щодо розвитку небезпечних станів, пов'язаних із харчовими дефіцитами, можна віднести:
- дітей і підлітків
- вагітних жінок
- жінок у період лактації (годування дитини грудним молоком)
- людей похилого віку
Цим людям важливо перевіряти дефіцити лабораторно.
Крім того, харчові дефіцити можуть "загрожувати" спортсменам, веганам і людям, які приймають такі медикаменти:
- інгібітори протонної помпи (група ліків, що зменшують або тривало пригнічують виділення шлункового соку)
- комбіновані оральні контрацептиви (КОК)
- метформін (цукрознижувальний лікарський засіб)
- препарати при хворобі Паркінсона
- препарати від печії
- діуретики (котрі запускають або прискорюють виведення рідини з організму)
- препарати для зниження тиску
На розлади харчової поведінки (РХП) впливають також:
- вимушено обмежувальне харчування (внаслідок хвороби, полону чи інших несприятливих обставин)
- алкоголь
- паління
- хелікобактерна інфекція
- хвороби шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що супроводжуються порушенням всмоктуваності
- стан після баріатричної операції (задля боротьби з ожирінням і зайвою вагою)
Як дефіцитні стани "відображаються" на нігтях
Так звані Лінії Мюрке - горизонтальні світлі лінії на нігтях - можуть свідчити про гіпоальбумінемію (лабораторний феномен, при якому знижується рівень альбуміну в крові).
Лінії Мюрке (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
Койлоніхія - увігнутість нігтя в поздовжньому та поперечному напрямі, унаслідок чого він набуває "ложкоподібної" форми - може свідчити про дефіцит заліза в організмі.
Койлоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
Оніхорексис - дистрофія нігтьової пластини, що характеризується повздовжним розчепленням (тріщиною) - може бути ознакою дефіциту заліза й цинку.
Оніхорексис (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
Нігті Террі - коли більша частина нігтьової пластинки стає світлою - вказують на нестачу харчування й часто зустрічаються у літніх людей.
Нігті Террі (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
"Часові скельця" - суттєва опуклість нігтів - можуть вказувати на хронічні захворювання або ж хронічну анемію чи залізодефіцит.
"Часові скельця" (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
Борозни Бо-Рейля - поперечні лінії на нігтьовій пластині - можуть виникати внаслідок дефіциту білка, загального недоїдання або ж вживання алкоголю.
Борозни Бо-Рейля (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
Гапалоніхія - коли нігті тонкі й ламкі - може свідчити про дефіцит вітамінів А, В6, С, D, а також кальцію.
Гапалоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)
"Важливо розуміти! Корегування дефіцитів - не виправлення аналізів із зірочками, а виявлення причин, підбір коректних доз, прописані профілактичних заходів. Тому цим має займатись лікар", - підсумувала Тетяна Лакуста.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ознаки нестачі вітамінів, які не можна ігнорувати.
Читайте також, який симптом на нігтях може сигналізувати про діабет.