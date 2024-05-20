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На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Понеділок 20 травня 2024 13:28
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На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я Зміни нігтів можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко
Експерт: Тетяна Лакуста

Надмірні дієти, неякісне чи неповноцінне харчування можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Йдеться насамперед про харчові дефіцити нутрієнтів - коли організм не отримує достатньої кількості важливих для забезпечення нормального функціонування поживних речовин. Нестача вітамінів, мінералів, білків, жирів чи вуглеводів може навіть змінювати зовнішній вигляд наших нігтів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на роз'яснення лікаря-дієтолога Тетяни Лакусти в Instagram розповідає про найбільш поширені приклади змін нігтів та дефіцитні стани, які їм відповідають.

Основне про харчові дефіцити та групи ризику

За словами експерта, все що ми споживаємо з їжею - "наші цеглини для побудови гормонів, шкіри, волосся, нігтів". Отже, частину дефіцитів можна спробувати виявити за змінами на нігтях і шкірі.

При цьому до групи ризику щодо розвитку небезпечних станів, пов'язаних із харчовими дефіцитами, можна віднести:

  • дітей і підлітків
  • вагітних жінок
  • жінок у період лактації (годування дитини грудним молоком)
  • людей похилого віку

Цим людям важливо перевіряти дефіцити лабораторно.

Крім того, харчові дефіцити можуть "загрожувати" спортсменам, веганам і людям, які приймають такі медикаменти:

  • інгібітори протонної помпи (група ліків, що зменшують або тривало пригнічують виділення шлункового соку)
  • комбіновані оральні контрацептиви (КОК)
  • метформін (цукрознижувальний лікарський засіб)
  • препарати при хворобі Паркінсона
  • препарати від печії
  • діуретики (котрі запускають або прискорюють виведення рідини з організму)
  • препарати для зниження тиску

На розлади харчової поведінки (РХП) впливають також:

  • вимушено обмежувальне харчування (внаслідок хвороби, полону чи інших несприятливих обставин)
  • алкоголь
  • паління
  • хелікобактерна інфекція
  • хвороби шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що супроводжуються порушенням всмоктуваності
  • стан після баріатричної операції (задля боротьби з ожирінням і зайвою вагою)

Як дефіцитні стани "відображаються" на нігтях

Так звані Лінії Мюрке - горизонтальні світлі лінії на нігтях - можуть свідчити про гіпоальбумінемію (лабораторний феномен, при якому знижується рівень альбуміну в крові).

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Лінії Мюрке (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Койлоніхія - увігнутість нігтя в поздовжньому та поперечному напрямі, унаслідок чого він набуває "ложкоподібної" форми - може свідчити про дефіцит заліза в організмі.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Койлоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Оніхорексис - дистрофія нігтьової пластини, що характеризується повздовжним розчепленням (тріщиною) - може бути ознакою дефіциту заліза й цинку.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Оніхорексис (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Нігті Террі - коли більша частина нігтьової пластинки стає світлою - вказують на нестачу харчування й часто зустрічаються у літніх людей.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Нігті Террі (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Часові скельця" - суттєва опуклість нігтів - можуть вказувати на хронічні захворювання або ж хронічну анемію чи залізодефіцит.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

"Часові скельця" (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Борозни Бо-Рейля - поперечні лінії на нігтьовій пластині - можуть виникати внаслідок дефіциту білка, загального недоїдання або ж вживання алкоголю.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Борозни Бо-Рейля (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Гапалоніхія - коли нігті тонкі й ламкі - може свідчити про дефіцит вітамінів А, В6, С, D, а також кальцію.

На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Гапалоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Важливо розуміти! Корегування дефіцитів - не виправлення аналізів із зірочками, а виявлення причин, підбір коректних доз, прописані профілактичних заходів. Тому цим має займатись лікар", - підсумувала Тетяна Лакуста.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ознаки нестачі вітамінів, які не можна ігнорувати.

Читайте також, який симптом на нігтях може сигналізувати про діабет.

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