Призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3 млн грн, чтобы помочь больному ребенку

Полька Мария Андрейчик, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2020 в Токио, продала ее. Она сделала это для того, чтобы помочь больному ребенку.
Об этом спортсменка рассказала у себя на странице в Instagram.
25-летняя метательница копья Мария Андрейчик выставила свою награду на аукцион. И покупатель нашелся. Медаль приобрела польская сеть круглосуточных продовольственных магазинов. Всего за медаль удалось выручить 3, 5 миллиона гривен (500 тысяч польских злотых).
"Медаль, которую я выставила на аукцион на прошлой неделе, продана. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тысяч евро)", – написала Андрейчик.
Все вырученные за медаль средства пойдут на лечение маленького мальчика Милоша, у которого диагностирован порок сердца. Сам ребенок находится в США.
Отметим, что молодая олимпийская призерка сама недавно поборола онкологическое заболевание. В 2016 году Андрейчик попала на операционный стол и была вынуждена пропустить весь следующий сезон. У нее тогда начались проблемы с носом. Мария не могла нормально спать. Врачи сделали рентген. Оказалось, что в носовых пазухах есть остеосаркома (опухоль, происходящая из костной ткани). Сначала Андрейчик была шокирована, когда услышала, что это рак. Но после выяснилось, что это лечится без химиотерапии.
Как мы ранее писали, второклассница из Шепетовки пожертвовала своими волосами ради спасения онкобольной девочки.