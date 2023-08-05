Прийде рано і буде холодною? Синоптики дали свіжий прогноз на осінь 2023

Холоднувато, але сонячно

За прогнозами Wisemeteo, осінь 2023 року буде досить прохолодною та сонячною. Порівняно з минулим роком, цьогорічна осінь буде менш сухою.

При цьому у середньому велику кількість опадів у сезоні не очікується. Середня добова температура, за попередніми прогнозами становитиме +8 градусів.

Яким буде вересень 2023

Синоптики прогнозують, що вересень 2023 року покаже себе "типовим осіннім місяцем". Перші по-справжньому характерні для сезону температурні показники настануть 1 вересня, що раніше порівняно з вереснем 2022 року.

Температура в середньому буде +12 градусів, що нижче, ніж минулого року. Великої кількості опадів не передбачається.

Жовтень 2023 буде дуже осіннім

Температура буде низькуватою. До 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до 17 градусів, що нижче в порівнянні з жовтнем 2022 року.

Опадів у середині сезону буде небагато, основна маса їх випаде в середині місяця.

Синоптики обіцяють "теплий" листопад

Середня температура листопада 2023 очікується близько +3 градуси. Проте мінуси прийдуть ближче до кінця місяця - тоді середньодобова температура очікується нижче нуля.

У той же час прогноз на листопад 2023 року менш сприятливий, ніж аналогічного місяця минулого сезону. Суттєвих опадів у листопаді не прогнозується.

Важливо!

Пам'ятайте, що попередні прогнози погоди формуються на основі минулорічних показників. Тому вони скоріше орієнтовні.