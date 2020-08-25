Було приємно слухати: Кравчук сказав, що думає про пропагандистку Скабєєву

Леонід Кравчук висловився про Ольгу Скабєєву (колаж: РБК-Україна)

Леонід Кравчук висловив свою думку про російську пропагандистку Ольгу Скабєєву

Леонід Кравчук, перший президент України і глава української делегації в ТКГ по Донбасу, розповів, що думає про російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, з якою він не так давно вступив в "словесний батл" в ефірі каналу "Росія 1".

Кравчук дав інтерв'ю Скабєєвій одразу після свого призначення, вступивши тоді в гарячу суперечку з пропагандистською. Тепер же в інтерв'ю Дмитру Гордону глава української делегації в ТКГ каже, що Скабєєву, як журналіста, поважає і не вважає її противником.

Леонід Кравчук каже, що її було приємно слухати. Скабєєву він вважає енергійною, емоційною і напористою.

Перший український президент відповів на запитання Дмитра Гордона, чи вийшло йому "покласти на лопатки" пропагандистку. Кравчук каже, що Скабєєву не вважає гідним супротивником, від перемоги над яким отримуєш задоволення.

"Вона (Скабєєва. - Ред.) не противник. Вона журналіст. Я дуже, чесно, я їх дуже поважаю. Я знаю, яка це складна робота, вони як розвідники ходять по лезу. І за ними завжди мільйони, і вони діляться: або туди, або туди..." - сказав він, уточнивши, що якби Путіна він зміг покласти на лопатки, тоді би був задоволений, оскільки це справжній супротивник.

Кравчук розповів, що думає про Скабєєву (відео: YouTube/Дмитро Гордон)

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