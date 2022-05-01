Эти привычки усиливают вашу тревожность: избавьтесь от них немедленно

Пропуск приема пищи

Большие паузы в питании вызывают гипогликемию – уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня. Это приводит к тревоге, раздражительности, нервозности, слабости и головокружению.

Тяга к сладкому

Сахар может временно угнетать область мозга, которая обычно активна во время тревоги и прекращает выброс гормона стресса (кортизола). Вот поэтому мы сладким облегчаем беспокойность.

Но употребление сахара в большом количестве повышает тревожность и реактивность на стресс.

Плохие пищевые привычки

Нездоровые пищевые привычки могут сильно повлиять на потребление необходимых питательных веществ – углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов – которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы.

Дефицит определенных питательных веществ (витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты) может повлиять на настроение и уровень тревоги.

Отсутствие физических упражнений

Тело создано для движения и некоторые функции зависят напрямую от активности. Если вы целый день сидите, не занимаетесь спортом, то начнет страдать ваше физическое и психическое здоровье.

Постоянный просмотр новостей

Тревожность характеризуется чрезмерным беспокойством и страхом. А просмотр новостей (или чтение новостей) только усугубляет эту проблему, создавая подавленное настроение и тревогу.

Старайтесь ограничить просмотр новостей хотя бы утром – после пробуждения и вечером – за час-два до сна.

Игнорирование состояния тревожности

Тревога является сигналом о том, что вам нужно немедленно что-то изменить. Если вы будете постоянно игнорировать эти сигналы, то состояние будет ухудшаться.

Кофеин

Кофеин является основным триггером тревоги. Сначала после чашки кофе мы получаем заряд бодрости, а тревожные последствия появляется через несколько часов. Снизьте количество потребление напитков с кофеином.

Злоупотребление фастфудом

В такой пище много химических элементов и добавок. Они могут способствовать росту беспокойства, понижать настроение и ухудшать социальное поведение. Худшие виновники этого – подсластители, красители и усилители вкуса.

Мало воды

Обезвоживание вызывает стресс для тела и именно это вызывает больше чувства тревожности и беспокойства.

Алкоголь

Спиртные напитки временно стимулируют "химические вещества счастья" в мозге (серотонин и дофамин), и это помогает почувствовать себя счастливым и менее тревожным. Но через несколько часов это состояние исчезает и появляется более сильное состояние тревожности, усталости, подавленности.

Недостаток сна

Постоянный недосып усиливает состояние тревожности, приводит к повторяющимся отрицательным мыслям, усложняет отпущение отрицательных вещей.

Сравнивание с другими

В современном мире с социальными медиа мы имеем доступ к жизни других людей в виде сообщений, картинок. И незаметно начинаем себя сравнивать с другими. Если вы делаете это часто – вам гарантировано плохое настроение, негативные мысли и все это приводит к тревоге.