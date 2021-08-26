Привілеї для вакцинованих від COVID-19 чи покарання за відмову: що буде в Україні (фото)

В Україні планують встановити привілеї для вакцинованих громадян. Уряд країни таким чином хоче переймати досвід країн Європи та США.

Про це повідомили в Telegram -каналі "Коронавірус_інфо".

Так, під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що у країні планують встановити привілеї для українців, які вакциновані проти коронавірусу. У цьому питанні уряд буде брати за основу досвід країн Європи та США, де вже запроваджено такі заходи.

Окрім того, деякі у деяких країнах вирішили навпаки, карати за відмову вакцинуватися.

Наприклад, в Ізраїлі невакцинованим заборонено відвідувати громадські місця, у Швеції за відмову від вакцинації виписують штраф у розмірі 23 долари, а в Іспанії такий штраф становить майже 70,5 тис. доларів.

Вакцинація від коронавірусу (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Скільки українців отримали щеплення

Станом на 26 серпня в Україні від щеплення коронавірусу зробили 8 453 309.

Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

Moderna – це мРНК-вакцина, яку розробила американська компанія Moderna. Для повного щеплення цією вакциною необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини становить 94,1%.

CoronaVac (Sinovac) створила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Вакцина є традиційною і головним її компонентом є нежиттєздатні вірусні частинки, які не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Інтервал між двома дозами становить 28 днів. Важливо, що щеплені пацієнти майже не скаржаться на побічні дії.

Comirnaty (Pfizer) виготовляється американською фармацевтичною компанією Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. Для щеплення необхідно отримати дві дози інтервалом від 21 до 28 днів. Ефективність вакцини становить 95%.

Covishield/Vaxzevria (AstraZeneca) розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Україна використовує для щеплення вакцину індійського (під торговою маркою Covishield), корейського та європейського виробництва. Вакцина є векторною та базується на безпечному для людей вірусі застуди шимпанзе.