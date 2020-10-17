ПриватБанк вляпался в громкий скандал: Ротань заявил о краже денег

ПриватБанк попал в громкий скандал из-за пропажи денег главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня из ячейки финучреждения после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.

Известный футболист отметил, что узнал о вскрытии его банковской ячейки и изъятия сбережений случайно только на следующий день. Об этом 17 октября Ротань рассказал в своем Instagram.

Спортсмен возмущается, что сотрудники ПриватБанка и ГФС не удосужились его проинформировать о ситуации.

"Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался", - говорится в публикации.

Оказалось, что средства сотрудники фискальной службы в Киеве забрали вчера в рамках уголовного производства, хотя оно не имеет к спортсмену никакого отношения.

"В результате треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия", - пишет Ротань.

Через некоторое время деньги удалось вернуть, но не все.

"А остальное... в ГБР идет уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут", - написал главный тренер молодежки.

Ротань отметил, что очень разочарован ПриватБанком и даже обвинил учреждение в причастности к краже его сбережений.

"Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно!" - возмущается он.

Руслан Ротань (фото: instagram.com/rotan_ruslan29)

Ранее сообщалось, что ПриватБанк угодил в громкий скандал из-за снятия с карты клиента 20 тысяч.

Также мы писали о том, что недавно во Львове банкомат ПриватБанка выдал пенсионерке сувенирные деньги.