ПриватБанк приготовил сюрприз на период карантина: что известно

ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" для заемщиков "Жилье в кредит", "Авто в рассрочку" и "Кредит под залог недвижимости", которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса.

Клиенты банка, которые сейчас испытывают финансовые трудности из-за увольнения, отпуска за свой счет и т.д., имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года.

Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" необходимо заполнить заявку на сайте банка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В ПриватБанке также напомнили, что на период карантина для физических лиц доступно большинство кредитных программ банка. Кроме того, согласно закону № 533-IX от 17 марта, в случае возникновения проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, штрафы и пени за просрочку платежей начисляться не будут.

Напомним, что ПриватБанк решил минимизировать контакт с продавцами и покупателями в магазинах, и отказался от обязательной печати бумажных чеков в POS-терминалах. После авторизации на экране POS-терминала появится вопрос, печатать чек или нет, и кассир сможет выбрать тот вариант, который устроит покупателя.

В финучреждении ожидают, что такое решение даст возможность экономить до 2 миллионов гривен в месяц. При этом за год такая экономия составит до 24 миллионов гривен.

Ранее ПриватБанк отменил штрафы по всем кредитным картам с 1 марта по 30 апреля, а также ответственность за неуплату штрафов и пени. Банк также по 31 мая будет начислять проценты только по базовой процентной ставке для клиентов с просрочкой обязательств по договору по кредитным картам.