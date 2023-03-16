ПриватБанк потрапив у скандал: волонтерка у відчаї шокувала деталями

ПриватБанк втрапив у скандал через те, що поставив ліміт на надходження платежів волонтерській організації. Тепер благодійникам нема за що утримувати тварин. А їх в притулку аж 95.

Про це у Facebook розповіла волонтерка з міні-притулку "Промінь надії", що в місті Дніпро.

Що саме трапилося

"ПриватБанк хоче, щоб у мене в притулку наступив голод, і мені не було за що лікувати тварин. Статус волонтера мені не дали. Тобто 12 років порятунку тварин та їх утримання не дають мені права називатися волонтером.

Поставили мені ліміт на надходження платежів. Люди перераховуватимуть, а ПриватБанк відмовлятиме. Все. Це кінець", - пише волонтерка.

Жінка просить розібрати у неї тварин, інакше вони помруть від голоду. І лікувати їх не буде за що.

Які причини відмови

У банку сказали, що статус волонтера надається лише тим, хто рятує людей з передової і хто рятує переселенців.

"Тварини не беруться до уваги. А те, що я прийняла багато тварин з передової, це не вважається. Тобто до війни я мала статус волонтера. А як почалася війна, у мене його забрали", - наголошує жінка.

Зараз у притулку 95 тварин, троє лікуються у клініці на стаціонарі. Волонтерці не буде чим оплатити їх лікування.

"Все, це кінець. Хвалений ПриватБанк вирішив, що жити цим 95 тваринам не варто. Тож живодерами можуть бути не лише окремі особи. І тут масштаб більший. Одним махом і все. Ще й ФБ заблокував пости. Супер!" - скаржиться власниця притулку.