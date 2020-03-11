ПриватБанк начал блокировать счета украинцев: что происходит

ПриватБанк блокирует счета нарушителей ПДД по указанию исполнительной службы. При этом на счету людей, которые не оплатили штраф, блокируются все деньги, а не только сумма штрафа.

Уведомление о блокировке счета в ПриватБанке приходят со следующим текстом:

Скриншот уведомления

Если клиент банка хочет узнать подробности ареста своего счета, то его отсылают к исполнительной службе. При этом операторы банка не говорят по какому делу накладывается штраф.

При анализе базы должников Минюста можно прийти к выводу, что арест был инициирован департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета

Обычно штраф за неправильную парковку составляет 510 гривен, если транспортное средство не создает помехи и опасность другим участникам движения, то и вовсе может составить 255 гривен.

В итоге получается, что из-за небольшого штрафа, человек остается без доступа к своим средствам. При этом нет возможности ни перевести, ни оплатить какие-либо услуги.

Представители ПриватБанка заявили, что блокировка счетов клиентов - это не их вина, поскольку они только подчиняются распоряжениям исполнительной службы.

В финучреждении также подчеркнули, что подобная практика существовала всегда, но с ноября 2019 года этот процесс ускорился благодаря автоматизации.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк приготовил сюрприз для предпринимателей, которые хотят получить кредиты.