У притулку "Домажир" померла найстаріша ведмедиця з непростою історією: її врятували з цирку (фото, відео)

У ведмежому притулку "Домажир", який знаходиться у Львівській області, померла найстарша тянь-шанська ведмедиця Христина. Їй було 27 років, тварина мала непросту долю. Ведмедицю врятували з цирку, вона була майже сліпою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку притулку "Домажир".

"Наше серце розбите! Наша бура тянь-шанська ведмедиця Христина нещодавно відчувала сильний дискомфорт. Ми спробували все, щоб полегшити її самопочуття, але це було безрезультатно і нам довелося її відпустити", - йдеться у дописі.

Ведмедиця Христина (фото: facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

Історія ведмедиці Христини

До 2017 року 27-річна тварина жила у жахливих умовах. Ведмедицю змушували виступати у цирках, зніматися у рекламах та розважати людей у ресторанах. Власник Христини під час "сезонів виступів" утримував її у темному фургоні, який грівся на сонці.

І якщо у спеку ведмедиця була змушена перебувати у "чорному ящику", то з настанням холодів Христину "переселяли" до крихітної хатинки у селі Українка. Ведмедиця жила поруч з рибним господарством та страждала від жахливих умов.

"Ця мила ведмедиця мала численні проблеми зі здоров'ям. Вона страждала на артроз тазостегнового суглоба, дегенеративні зміни в зап'ясті лівої передньої лапи, захворювання печінки, катаракти в оці, що залишилося, а праве око було видалено раніше через глаукому; вона була майже повністю сліпа!" - розповіли у притулку "Домажир".

Зазначається, що ведмедиця прожила у притулку шість щасливих років. Тварина любила купатися у басейні, їсти виноград та активно проводити час.

"Вона запам'ятається всім нам як приклад стійкості і, завдяки своєму унікальному вигляду, як одна з найчарівніших ведмедиць, яких ми коли-небудь врятували! Спочивай з миром, прекрасна душе!" - додали у притулку.