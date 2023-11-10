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В приюте "Домажир" умерла старейшая медведица с непростой историей: ее спасли из цирка (фото, видео)

Пятница 10 ноября 2023 12:54
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В приюте "Домажир" умерла старейшая медведица с непростой историей: ее спасли из цирка (фото, видео) Медведицу спасли в 2017 году (фото: facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)
Автор: Полина Иваненко

В медвежьем приюте "Домажир", который находится во Львовской области, умерла старейшая тянь-шанская медведица Кристина. Ей было 27 лет, у животного была непростая судьба. Медведицу спасли из цирка, она была почти слепой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу приюта "Домажир".

"Наше сердце разбито! Наша бурая тянь-шанская медведица Кристина недавно испытывала сильный дискомфорт. Мы попробовали все, чтобы облегчить ее самочувствие, но это было безрезультатно и нам пришлось ее отпустить", - говорится в посте.

В приюте &quot;Домажир&quot; умерла старейшая медведица с непростой историей: ее спасли из цирка (фото, видео) Медведица Кристина (фото: facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

История медведицы Кристины

До 2017 года 27-летнее животное жило в ужасных условиях. Медведицу заставляли выступать в цирках, сниматься в рекламах и развлекать людей в ресторанах. Владелец Кристины во время "сезонов выступлений" удерживал ее в нагревающемся от солнца темном фургоне.

И если в жару медведица была вынуждена находиться в "черном ящике", то с наступлением холодов Кристину "переселяли" в крошечную избушку в селе Украинка. Медведица жила рядом с рыбным хозяйством и страдала от ужасных условий.

"У этой милой медведицы были многочисленные проблемы со здоровьем. Она страдала от артроза тазобедренного сустава, дегенеративного изменения в запястье левой передней лапы, заболевания печени, катаракты в оставшемся глазу, а правый глаз был удален раньше из-за глаукомы. Она была почти полностью слепой!" - рассказали в приюте "Домажир".

Отмечается, что медведица прожила в приюте шесть счастливых лет. Животное любило купаться в бассейне, есть виноград и активно проводить время.

"Она запомнится всем нам как пример стойкости и, благодаря своему уникальному виду, как одна из самых очаровательных медведиц, которых мы когда-либо спасли! Покойся с миром, прекрасная душа!" - добавили в приюте.

Напомним, ранее стало известно, что одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл.

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