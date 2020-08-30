Притула умилил фото с женой: люблю так, що на очі не бачу

Шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник 30 августа празднуют очередную годовщину свадьбы. В этом году их браку исполнилось пять лет. Кроме поздравлений в кругу семьи, шоумен решил напомнить всем своим подписчикам о его личном и очень важном празднике. Телеведущий оставил трогательное сообщение с фотографиями жены на своей странице в Facebook.

Сначала Притула перечислил свои достижения и победы за последние 5 лет.

"За 5 лет после свадьбы я отработал 600 концертов по всему миру, снялся в +/- 300 телепрограммах на трех каналах, поправился на 5 килограммов и, какого-то лешего, поседел на бороде", - подчеркивает шоумен.

После нескольких слов о себе экс-актер решил подчеркнуть победы своей жены.

"Ты – родила дочку и поставила брекеты! Ну, это, кроме того, что ходила на работу и закрывала несколько проектов на параллельных курсах. Ну и еще занималась ремонтами, чтобы у нас было уютное гнездышко. Чтобы дети были сыты, умыты, красиво одеты – тоже переживала. Отпуска планировала. Напоминала, когда день рождения у кого-то из родственников (моих))))). Научилась готовить то, чего раньше не умела, но знала, что я такое люблю. А главное, всегда была рядом в важные моменты. С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается мелочь – делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди"))! И я очень стараюсь! Поздравляю нас с первой "5-леткой"! Люблю так, что на глаза не вижу! Танцуем дальше!" – подытожил ведущий.

Притула похвастался фото жены в соцсетях (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, что ранее Сергей Притула заявил о выходе из шоу-бизнеса.

Также ранее сообщалось, что Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос".