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Притула жестко прошелся по коррупционерам: вы умрете

STYLERПерсоны    17.03.2020 - 14:42
Притула жестко прошелся по коррупционерам: вы умрете
Сергей Притула обратился к взяточникам (фото: РБК-Украина)

Шоумен Сергей Притула жестко прошелся по коррупционерам

Сергей Притула решил пошутить о коррупционерах во время вспышки коронавируса. Украинский шоумен и ведущий потроллил всех тех, кто берет взятки на своем новом видео. Ролик он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Срочное обращение к коррупционерам в связи с пандемией! Это важно: о жизни и деньгах. Полное видео, где еще больше крутых советов - в био моего профиля, переходите смотрите и пишите, что думаете!" - подписал Притула видео.

"Срочное обращение к коррупционерам в связи с пандемией! Вирусы очень легко передаются через деньги, через банкноты, купюры, наличные, через кэш, через "бабки". Это когда из рук в руки передаешь, оно же теми микробами кишит. Поэтому вы там проявите силу воли, не берите взятки. Потому что возьмешь взятку, вирус передастся, и ты умрешь", – сказал шоумен.

Но потом Притула передумал и сказал "пацанам" брать взятки, чтобы умирать.

Как мы ранее писали, ведущий Национального отбора Сергей Притула высказался о победе группы Go_A и рассказал, почему вокруг победителей этого года снова возникли прения в обществе, а также благодаря чему "Соловей" вырвал первое место.

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Новости Украины Сергей Притула
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