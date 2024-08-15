Притула "підколов" Єфросиніну. Вона різко відповіла (відео)

Притула "підколов" Єфросиніну

На подкасті ведуча заговорила про доречність відпочинку. Притула зазначив, що не може собі дозволити поїхати в умовні Карпати, аби там набратися сил. А сама Єфросиніна заявила, що всі мають на це право.

"Ти маєш право поїхати в Карпати. І я маю право. Мало того, я їжджу, тому що я не вивожу це в Києві", - сказала вона.

Ведуча перерахувала свої проблеми й розповіла, що в неї купа справ та причин для поганого настрою. Марія зазначила, що іноді її чоловік-військовий довго не відповідає, у Києві вона погано спить через тривоги.

"Я їду в Карпати, лягаю моською своєю ненафарбованою в траву, вдихаю, реву, сплю 28 годин. Потім знов сплю", - пояснила Єфросиніна.

У відповідь на це Притула вирішив поставити незвичайне питання. Він з посмішкою сказав: "Де ти в Rixos траву найшла?".

Притула пожартував над Єфросиніною (скріншот)

Єфросиніна одразу сказала, що вона "не їздить в Rixos". Після цього вона спробувала присоромити Притулу за "підколи".

"От коли твоя подруга тобі каже відверті речі, це захисна реакція - обіржати?" - сказала Марія.

У відповідь Притула зазначив, що він не намагається її образити. За словами Сергія, таким чином він хоче її "погладити".

"От як хотів би погладити - погладив би, розумієш, а не ржав. І от в такі моменти я кажу: добре, що я ходжу до психоаналітика", - різко відреагувала Єфросиніна.

Сергій Притула (скріншот)

Потім Єфросиніна продовжила свою розповідь про те, чому їй не соромно за відпочинок у Карпатах. Після цього, зазначає ведуча, її "відпускає", вона знов може займатися своїми справами, не злиться на чоловіка і не зривається на сина.

"До мене повертаються сили. Якщо хтось мене там сфотографує сьогодні і скаже: "От, лежить мордою в траві", я скажу: "Так, тому що я знаю, що я набираюся сил, щоб далі не зупинятися на своєму шляху", - пояснила Марія.

"Тому що я послухаю сьогодні вас, або ти послухаєш сьогодні тих, хто тявкає, що ти якийсь не такий - і зламаюсь. І кому стане гірше?" - додала вона.