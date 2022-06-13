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Притула: еще в 2014-м Днепр стал глыбой, о которую разбились волны "русского мира", город и сейчас непоколебим

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 14:40
Притула: еще в 2014-м Днепр стал глыбой, о которую разбились волны "русского мира", город и сейчас непоколебим Фото: Сергей Притула в Днепре (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула недавно посетил Днепр и отметил, что это один из знаковых городов в его жизни.

Об этом он написал в своем Instargam.

По словам волонтера, именно в Днепре полтора месяца назад его команда сформировала хаб, из которого ежедневно конвои разъезжаются по линии фронта.

"Город гостеприимный, как всегда. Местный бизнес поддерживает наши волонтерские потуги", - написал Притула.

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Сергей Притула Днепр
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