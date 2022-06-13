Притула: еще в 2014-м Днепр стал глыбой, о которую разбились волны "русского мира", город и сейчас непоколебим
Фото: Сергей Притула в Днепре (facebook com)
Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула недавно посетил Днепр и отметил, что это один из знаковых городов в его жизни.
Об этом он написал в своем Instargam.
По словам волонтера, именно в Днепре полтора месяца назад его команда сформировала хаб, из которого ежедневно конвои разъезжаются по линии фронта.
"Город гостеприимный, как всегда. Местный бизнес поддерживает наши волонтерские потуги", - написал Притула.