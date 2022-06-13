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Притула: ще у 2014-му Дніпро стало брилою, об яку розбилися хвилі "руского міра", місто і зараз незламне

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Понеділок 13 червня 2022 14:40
Притула: ще у 2014-му Дніпро стало брилою, об яку розбилися хвилі "руского міра", місто і зараз незламне Фото: Сергій Притула у Дніпрі (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула нещодавно відвідав Дніпро і зазначив, що це одне із знакових міст в його житті.

Про це він написав у своєму Instargam.

За словами волонтера, саме у Дніпрі півтора місяці тому його команда сформувала хаб, з якого щодня конвої роз‘їжджаються по лінії фронту.

"Місто гостинне, як завжди. Місцевий бізнес підтримує наші волонтерські потуги", - написав Притула.

Притула: ще у 2014-му Дніпро стало брилою, об яку розбилися хвилі &quot;руского міра&quot;, місто і зараз незламне

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Сергій Притула Дніпро
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