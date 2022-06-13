Притула: ще у 2014-му Дніпро стало брилою, об яку розбилися хвилі "руского міра", місто і зараз незламне
Фото: Сергій Притула у Дніпрі (facebook com)
Український телеведучий та волонтер Сергій Притула нещодавно відвідав Дніпро і зазначив, що це одне із знакових міст в його житті.
Про це він написав у своєму Instargam.
За словами волонтера, саме у Дніпрі півтора місяці тому його команда сформувала хаб, з якого щодня конвої роз‘їжджаються по лінії фронту.
"Місто гостинне, як завжди. Місцевий бізнес підтримує наші волонтерські потуги", - написав Притула.