Притула: ще у 2014-му Дніпро стало брилою, об яку розбилися хвилі "руского міра", місто і зараз незламне

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула нещодавно відвідав Дніпро і зазначив, що це одне із знакових міст в його житті.

Про це він написав у своєму Instargam .

За словами волонтера, саме у Дніпрі півтора місяці тому його команда сформувала хаб, з якого щодня конвої роз‘їжджаються по лінії фронту.

"Місто гостинне, як завжди. Місцевий бізнес підтримує наші волонтерські потуги", - написав Притула.