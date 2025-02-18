Пристрасть і молодість. YAKTAK випустив новий хіт, який змусить серце битися частіше

Молодий та амбітний співак YAKTAK (Ярослав Карпук) підтверджує свій статус зірки і кумира української молоді, презентуючи свій новий потужний трек "Розганяємось". Ця пісня - це вибух емоцій, присвячений шаленим почуттям, моментам, які хочеться переживати знову і знову, смакуючи кожною миттю.
Більше про пісню - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
"Розганяємось", за словами артиста, - це гімн палкій пристрасті та молодості, яка не знає жодних обмежень. Пісня передає той особливий стан, коли між двома людьми виникає справжня хімія, коли кожен спільний момент - це феєрверк емоцій.
Ліричний герой YAKTAK оспівує образ дівчини, що зачаровує своєю красою та впевненістю, приковує погляд з першої ж зустрічі. Між ними - іскри, що розпалюють полум’я шалених почуттів, від яких неможливо відірватися.
"Цей трек про той час, коли стосунки тільки розганяються. Коли між вами все тільки набирає обертів і іскрить. Коли не хочеться зупинятися, бо щоразу все тільки сильніше", - коментує Ярослав.
У словах пісні відчувається енергія молодості, жага до життя та щирість почуттів, які так близькі та зрозумілі кожному слухачеві.
Текст пісні "Розганяємось":
Губи обвітрені
Між нами відстані
Стають все меншими
Вночі на "Золотих"
Надто красива ти
Будемо ближче ми
Бо ти мій фанк і джаз
Кожен з нас
Хімію відчуває
Імпровізую я
Твої вуста
Знають що буде далі
Приспів:
І ми розганяємось як Porsche
Правила існують для порушень
Вдивляюся у карі
Бо молоді й зухвалі
Вечора нам мало
Я хочу ще
Ти живеш в моїм палаці спогадів
Споглядати тебе я б завжди хотів
Можуть обпікати твої погляди
Встояти, тут неможливо встояти
Бо ти мій фанк і джаз
Кожен з нас
Хімію відчуває
Одну тебе
Читаю як книгу
Крихку і сильну
В моїх руках
До ребер
Міцно обійму
Ніжну і вірну
Аж до мурах
Приспів.
Зазначимо, що випуск треку "Розганяємось" став черговим підтвердженням творчої енергії та популярності YAKTAK. Успішний сольний концерт у Києві, що зібрав чотири тисячі відданих фанів, засвідчив про зростаючий інтерес до творчості виконавця та його здатність запалювати публіку своєю щирістю та драйвом.
Нова пісня має всі шанси стати ще одним хітом у арсеналі автора таких композицій, як "Нижча зростом", "Ендорфін", "Уночі", "Чекає вдома" та інших, які ставали вірусними в TikTok.