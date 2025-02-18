Пристрасть і молодість. YAKTAK випустив новий хіт, який змусить серце битися частіше

Про що пісня "Розганяємось"

"Розганяємось", за словами артиста, - це гімн палкій пристрасті та молодості, яка не знає жодних обмежень. Пісня передає той особливий стан, коли між двома людьми виникає справжня хімія, коли кожен спільний момент - це феєрверк емоцій.

Ліричний герой YAKTAK оспівує образ дівчини, що зачаровує своєю красою та впевненістю, приковує погляд з першої ж зустрічі. Між ними - іскри, що розпалюють полум’я шалених почуттів, від яких неможливо відірватися.

"Цей трек про той час, коли стосунки тільки розганяються. Коли між вами все тільки набирає обертів і іскрить. Коли не хочеться зупинятися, бо щоразу все тільки сильніше", - коментує Ярослав.

У словах пісні відчувається енергія молодості, жага до життя та щирість почуттів, які так близькі та зрозумілі кожному слухачеві.

Текст пісні "Розганяємось":

Губи обвітрені

Між нами відстані

Стають все меншими

Вночі на "Золотих"

Надто красива ти

Будемо ближче ми

Бо ти мій фанк і джаз

Кожен з нас

Хімію відчуває

Імпровізую я

Твої вуста

Знають що буде далі

Приспів:

І ми розганяємось як Porsche

Правила існують для порушень

Вдивляюся у карі

Бо молоді й зухвалі

Вечора нам мало

Я хочу ще

Ти живеш в моїм палаці спогадів

Споглядати тебе я б завжди хотів

Можуть обпікати твої погляди

Встояти, тут неможливо встояти

Бо ти мій фанк і джаз

Кожен з нас

Хімію відчуває

Одну тебе

Читаю як книгу

Крихку і сильну

В моїх руках

До ребер

Міцно обійму

Ніжну і вірну

Аж до мурах

Приспів.

Зазначимо, що випуск треку "Розганяємось" став черговим підтвердженням творчої енергії та популярності YAKTAK. Успішний сольний концерт у Києві, що зібрав чотири тисячі відданих фанів, засвідчив про зростаючий інтерес до творчості виконавця та його здатність запалювати публіку своєю щирістю та драйвом.

Нова пісня має всі шанси стати ще одним хітом у арсеналі автора таких композицій, як "Нижча зростом", "Ендорфін", "Уночі", "Чекає вдома" та інших, які ставали вірусними в TikTok.