Природний антисептик за копійки. Що таке галуни і чому їх завжди варто тримати в аптечці

Якщо нині запитати у пересічного українця, що таке галуни, або ж квасци, відповідь навряд чи знайдеться. Попри те, що галуни широко використовуються у різних сферах людської діяльності, інформації про них не так уже й багато. Тим паче для широкого загалу.
Що таке галуни, чим вони корисні, у яких сферах і для чого використовуються, розберемось далі в матеріалі Styler.
Галуни - це мінерали. У широкому розумінні - всі подвійні солі сульфатної кислоти. Розрізняють натрієві, калієві, амонієві галуни тощо.
З давніх часів галуни використовувались, зокрема:
Нині, завдяки своїм властивостям, особливо популярними є алюмокалієві галуни. Так звані квасци. Це, по суті, кристали природного походження. Їх видобувають із вулканічної породи. У своєму складі вони мають сплави алюмінію та калію.
Найширше алюмокалієві галуни використовуються сьогодні в медицині та косметичній індустрії.
Знайти та придбати подрібнені кристали алюмокалієвих галунів нескладно.
Порошок має дрібнокристалічну структуру без будь-яких сторонніх домішок і продається практично в будь-якій аптеці. Він є безрецептурним препаратом, тобто для придбання не потрібен рецепт від лікаря.
Найпоширеніше фасування:
Алюмокалієві галуни продаються і в інших формах: великі щільні кристали, квасцові камені, кровоспинні олівці, квасцові загоювальні сірники тощо. Проте шукати їх потрібно вже на спеціалізованих сайтах в інтернеті. Та й коштують вони в рази дорожче.
Квасци - недорогі, але дуже корисні (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
У медицині алюмокалієві галуни застосовують досить широко, адже вони:
Найчастіше квасци використовують у вигляді розчину або компресів, які прикладають на уражені місця.
Розчин алюмокалієвих галунів підійде також для полоскань, промивань, примочок і спринцювань при запальних хворобах слизових оболонок та шкіри.
Галуни добре розчиняються у теплій воді у пропорції 1:10. Для домашнього використання "на око" можна розчиняти 1 чайну ложку (з гіркою) квасців у стакані води й зберігати у будь-якій зручній для цього бутилочці.
Якщо у вашій аптечці будуть розчинені й готові до використання квасци, вони стануть у нагоді і дітям, і дорослим.
Вони дозволяють уникати кровотечі після гоління або інших механічних пошкоджень шкіри, ефективно припікають і загоюють невеликі порізи. Допомагають швидко і без зайвого болю промити ранку чи садну дитині, або просто протерти обличчя й тіло у спекотний день.
Для обробки галунами шкіри достатньо змочити ними ватний диск і нанести на потрібні ділянки. Якщо ж у вас на руці, наприклад, глибокий поріз, можна заклеїти його медичним пластирем і змочувати в розчині квасців раз на кілька годин впродовж кількох днів. Це допоможе дезінфікувати та швидше загоїти рану.
Крім того, алюмокалієві галуни заспокоюють і очищають, проявляють антисептичні властивості та якісно усувають алергійний свербіж і набряклість, наприклад, після комариних укусів.
Особливо ціниться те, що квасци й засоби на їх основі абсолютно безпечні для людини. Вони добре витримуються різними типами організмів, не провокують алергійних проявів і позбавлені токсичної дії.
Алюмокалієві галуни регулюють виділення потових залоз, тому їх нерідко додають до складу антиперспірантів. Засіб вбиває бактерії та неприємний запах. Саме тому в світі галуни відомі під назвою “кристали свіжості”.
Антимікробна дія перешкоджає росту бактерій, які викликають запах. Разом із тим, засіб не порушує потовиділення й не закупорює пори, не залишає слідів і не липне, ідеально підходить для чутливої шкіри.
Усунення запаху обумовлене природними в’яжучими характеристиками, створенням своєрідної поверхневої плівки на шкірі - середовища, в якому бактерії розвиватися не можуть. Бактерії нейтралізуються, запах не з’являється, а тіло, як і раніше, позбувається токсинів природним шляхом.
Отже, алюмокалієві галуни використовуються як в чистому вигляді (кристал, подрібнений порошок), так і входять до складу різних лікувальних та косметологічних засобів:
Зазначимо, що при покупці різних косметологічних засобів, до складу яких входить галун алюмокалієвий, обов'язково треба переконатися, що мінерал натурального походження.
Крім медицини й косметичної індустрії, алюмокалієві галуни використовуються нині тією чи іншою мірою в:
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