Природна формула кохання. Дієтолог дав список продуктів, які посилюють статевий потяг

Які продукти посилюють статевий потяг

"Афродизіаками називають продукти та рослини, які, як вважається, створюють настрій для заняття коханням або підвищують сексуальний потяг. За легендою, афродизіаки вживав італійський авантюрист та герой-коханець Казанова. Серед іншого, він з’їдав десятки устриць, перш ніж підкорити чергову жінку", - розповідає лікар.

Втім, Швець додає, що науково не доведено, що певна їжа стимулює сексуальний потяг та функціональний стан статевих органів людини. Але страви та сама атмосфера прийому їжі можуть навіювати думки про секс, що стимулює бажання в тілі.

Він ділиться списком продуктів, які вважаються афродизіаками.

Горіхи. Мигдаль, волоські горіхи та фундук сприяють кровообігу. Це покращує здоров’я серця та артеріальний тиск, що сприяє виникненню та утриманню ерекції. Вживання 50-70 г фісташок щодня також може бути корисним.

Авокадо. Один із небагатьох фруктів, що містить здорові ненасичені жири. Воно допомагає підтримувати баланс гормонів. Авокадо також містить фолієву кислоту, необхідну для виробництва гістаміну, сполуки, яка виділяється під час оргазму.

Гранат. Гранатовий сік здатен покращити сексуальне життя. Одне дослідження показало, що вживання склянки соку щодня протягом 2 тижнів збільшує рівень тестостерону у чоловіків і жінок. Цей гормон необхідний обом статям для підвищення сексуального потягу.

Шоколад. Шоколад містить сполуку фенілетиламін, так звану "хімічну речовину кохання". Втім, така властивість шоколаду - це більше міф, аніж реальність.

Ягоди. Чорниця, ожина, полуниця та малина корисні для загального здоров’я. Вони також можуть допомогти чоловікам зберегти ерекцію. Ягоди багаті на флавоноїди, які зменшують ризик еректильної дисфункції. Разом із цим, ожина містить цинк, який важливий при виробленні тестостерону.

Алкогольні напої. Один чи два келихи можуть налаштувати на романтичний настрій. Одне дослідження показало, що жінки, які випивали один або два келихи червоного вина на день, мали підвищений сексуальний потяг. Але надмірна кількість алкоголю може спричинити сексуальні проблеми.

Також посилювати сексуальні бажання можуть деякі рослини. А саме:

Gingko biloba

Женьшень

Мака

Трибулус

"Результати досліджень показують, що коли мова заходить про афродизіаки, їхня ефективність здебільшого в наших головах - вони працюють, якщо ми думаємо, що вони працюватимуть. Ймовірно, це пов'язано з ефектом плацебо", - наголошує дієтолог.

За словами лікаря, деякі речовини, які рекламуються як афродизіаки, насправді є дуже небезпечними і фактично отрутою. До них належать:

Шпанська мушка, яка походить від жука родини наривники, вона містить отруту під назвою кантаридин. Вона здатна спричинити пошкодження нирок, статеві та шлунково-кишкові кровотечі, викликати печіння в роті

"Божевільний мед". Екзотичний сорт меду походить із нектару куща рододендрона, що містить отруту під назвою граянотоксин. Викликає проблеми з серцем, сплутаність свідомості та інші серйозні симптоми

Йохімбе. Виготовляють із кори дерева, яке росте в деяких частинах Африки. Вживання йохімбе ймовірно може збільшувати ризик серцевих нападів та судом

"Афродизіаки не здатні вирішити сексуальні проблеми, такі як еректильна дисфункція, сухість піхви внаслідок менопаузи або інших причин, відсутність інтересу до сексу. У таких випадках необхідна консультація лікаря, який може запропонувати ефективну персоніфіковану терапію", - каже Швець.