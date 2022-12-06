Припиніть витрачати гроші! Названо ліки "від застуди", які не працюють
В сезон розгулу вірусних інфекцій, в тому числі грипу і коронавірусу, багато хто прагне захистити свій організм. Однак "чарівної пігулки", як би не хотілося, не існує. Тим не менш в аптеках продається дуже багато препаратів під назвою "імуномодулятори".
За словами лікарки Вікторії Кучеренко, ці ліки не працюють!
Чому імунітет не можна покращити пігулками?
Всі знають слово "імунітет" і розуміють його як "захист", якщо в загальному і максимально простому розумінні - то так воно і є. Проте простота це зовсім не про імунну систему людини.
Насправді, імунологія - це одна із найбільш складних дисциплін.
"Тому, якщо, лікар вам радить просто так, для профілактики, пропити пігулок для підвищення імунітету, на упаковці яких є слово - імуномодулятор, то я б дуже задумалася..." - радить медик.
По-перше, імунітет це дуже складна система, тож будь-яке втручання в неї може призвести до неочікуваних наслідків.
По-друге, часто препарати, які позиціонують себе як імуномодулятори - не вивчені і не має даних, щодо їх ефективності і безпеки, які були б продемонстровані в незалежних сліпих рандомізованих дослідженнях.
Чому нам все одно продають "імуномодулятори"?
Тому що, це все - гроші. Якщо ці препарати приймати, в кращому разі нічого взагалі не буде.
Що з побічними ефектами? Якщо відкрити будь-яку інструкцію, ви побачите, що в розділі побічні ефекти нема жодної інформації. Просто тому, що ніхто їх не досліджував.
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