Припиніть витрачати гроші! Названо ліки "від застуди", які не працюють

В сезон розгулу вірусних інфекцій, в тому числі грипу і коронавірусу, багато хто прагне захистити свій організм. Однак "чарівної пігулки", як би не хотілося, не існує. Тим не менш в аптеках продається дуже багато препаратів під назвою "імуномодулятори".

Чому імунітет не можна покращити пігулками?

Всі знають слово "імунітет" і розуміють його як "захист", якщо в загальному і максимально простому розумінні - то так воно і є. Проте простота це зовсім не про імунну систему людини.

Насправді, імунологія - це одна із найбільш складних дисциплін.

"Тому, якщо, лікар вам радить просто так, для профілактики, пропити пігулок для підвищення імунітету, на упаковці яких є слово - імуномодулятор, то я б дуже задумалася..." - радить медик.

По-перше, імунітет це дуже складна система, тож будь-яке втручання в неї може призвести до неочікуваних наслідків.

По-друге, часто препарати, які позиціонують себе як імуномодулятори - не вивчені і не має даних, щодо їх ефективності і безпеки, які були б продемонстровані в незалежних сліпих рандомізованих дослідженнях.

Чому нам все одно продають "імуномодулятори"?

Тому що, це все - гроші. Якщо ці препарати приймати, в кращому разі нічого взагалі не буде.

Що з побічними ефектами? Якщо відкрити будь-яку інструкцію, ви побачите, що в розділі побічні ефекти нема жодної інформації. Просто тому, що ніхто їх не досліджував.