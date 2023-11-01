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Принцеса Іспанії Леонор повторила образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл: один костюм на трьох

Принцеса Іспанії повторила образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Білий колір вважається універсальним, ніжним та вишуканим. І саме одяг цього кольору часто обирають принцеси та королівські особи.

Про те, чим схожі образи Кейт Міддлтон, Меган Маркл і принцеси Леонор у білому кольорі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Принцеса Леонор та її образ як у Кейт і Меган

Майбутня королева Іспанії одягла білий костюм від бренду Sasteria Serna, який пошили спеціально для принцеси. А також вона обрала туфлі від бренду Lodi, щоб присягнути на вірність Конституції Іспанії у Мадриді, що стало значним кроком на її шляху до трону, оскільки вона досягла повноліття. 

Принцеса Астурійська зібрала волосся в низький хвіст, щоб її щойно нагороджені урядові медалі та комір королівського і видатного іспанського ордена Карлоса III мали гарний вигляд.

Оскільки Леонор продовжує визначати свій королівський стиль, остання модна поява принцеси нагадала образи сучасних королівських жінок і офіційно стала новою уніформою принцеси. 

Принцеса Леонор (фото: Getty images)

Костюм Іспанської принцеси дуже нагадує вбрання, яке 41-річна принцеса Уельська одягла на матч групового етапу Чемпіонату світу з регбі 2023 між Англією та Аргентиною у вересні від бренду Alexander McQueen у білому кольорі. 

Це не перший вихід Кейт Міддлтон у білому костюмі. Адже, по-перше, дружина Вільяма любить брючні костюми, а по-друге, білий колір завжди виглядає вишукано і доречно. 

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Меган Маркл також не оминає білі костюми, в яких досить часто з’являлась на публіці. 

Жінка також неодноразово викликала модний фурор у білому костюмі від Герцогинячасто обирає білий колір в одязі та підтримує можні тренди.  

Меган Маркл (фото: Getty images)

Тож, білі костюми вже дійсно можна вважати уніформою принцес, адже кожна з них обирає його для різних важливих та дуже значущих подій та демонструє по-особливому.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл розробляє нову стратегію для повернення у Голлівуд.

А також читайте наш матеріал про пари, стилем яких захоплюється весь світ.

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Кейт МіддлтонМеган Маркл