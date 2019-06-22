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Принца Уильяма душевно поздравили с днем рождения: редкие фото наследника престола

STYLERПерсоны    22.06.2019 - 10:34
Принца Уильяма душевно поздравили с днем рождения: редкие фото наследника престола
Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц Уильям поблагодарил подданных за поздравления

Принц Уильям отпраздновал свое 37-летие. 21 июня герцога Кембриджского, члена британской королевской семьи, трогательно поздравили подданные. В сети было опубликовано чувственное поздравление, которое сопровождал целый калейдоскоп фото с разных периодов жизни именинника.

Так, на страничке Кенсингтонского дворца в Instagram напомнили, что принц Уильям Артур Филипп Луис занимает второе место на троне.

"Его королевское высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также выполняет публичные и официальные обязанности в поддержку королевы в Великобритании и за рубежом, наряду с герцогиней Кембриджской", - говорится в сообщении.

 

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Также выложили архивные снимки принца - от самых юных лет и до настоящего времени. Пользователи сети душевно поздравляют герцога и желают ему самого наилучшего.

Принца Уильяма душевно поздравили с днем рождения: редкие фото наследника престола

Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Спасибо всем за ваши прекрасные пожелания в день рождения герцога Кембриджского!" - ответили во дворце, передав слова благодарности самого принца Уильяма.

 

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, что принц Уильям как член королевской семьи имеет собственный герб, основанный на государственном гербе Великобритании, который он получил на свое 18-летие.

Принца Уильяма душевно поздравили с днем рождения: редкие фото наследника престола

Герб принца Уильяма (фото: wikipedia.org)

Как сообщалось ранее, совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри окончательно разошлись с принцем Уильям и Кейт Миддлтон в работе Королевского благотворительного фонда. 

Также мы писали о том, что в британской прессе появились сообщения, что Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТП.

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