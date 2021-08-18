Принц Гарри и Меган Маркл решили тайно крестить дочь без Елизаветы II: что произошло (фото)

Как рассказал эксперт по вопросам королевской семьи Ричарда Фицуильяма, "пара сделает все по-своему".

Кроме того, он считает, что принц на этот раз проведет секретную церемонию, без горячих споров, сопровождавших крестины их старшего сына Арчи.

Также Фицуильям отметил, что пара до сих пор не опубликовала ни одного фото девочки.

Это решение показывает, что герцог и герцогиня все сделают по-своему, говорит эксперт.

Как известно, родила Меган дочь 4 июня.

Меган Маркл и Принц Гарри не позовут на крещение дочери Елизавету II (фото: GettyImages)

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Прославилась она благодаря сериалу "Форс-мажоры", где она появлялась в откровенных сценах. Брак с Гарри для актрисы-не первый. Она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном, с которым развелась в 2013 году после двух лет брака.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 9 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 6 мая 2019-го на свет появился первенец пары Арчи Харрисон, а 4 июня 2021-го дочь Лилибет Диана.