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Прикутого до ліжка героя Шумея лікуватимуть Барселоні за сприянням "Шахтаря"

Прикутого до ліжка героя Шумея лікуватимуть Барселоні за сприянням "Шахтаря" (фото: прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

Командир зенітно-ракетного комплексу Віталій Шумей, який втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти, доставлений в Барселону для лікування нейрозв’язків мозку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Витрати його лікування взяв на себе ФК Шахтар Ріната Ахметова.

"Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку. Транспортуватимуть чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Планують прибути до лікарні 20 березня й розпочати діагностику та лікування", - йдеться в сюжеті.

У серпні під Авдіївкою Віталій отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові.

"Динаміка вкрай позитивна, тому що хворий прибував до нас у стані середньої важкості. Зараз він задовільний", - говорить його лікар Сергій Дубров.

Вже зараз поранений боєць може самостійно ковтати і їсти, до нього повернулися деякі навички.

"Ноги працюють у нього, почали і руки, і голову піднімати почав. Це вже для нас великий подвиг", - повідомив батько Сергій Шумей.

Раніше ми писали, що українка з важким пораненням витягла нареченого з з-під вогню РФ.

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